சமூக ஊடகங்களில் பதிவுகளைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போது, ஒரு காணொளி உங்கள் கவனத்தை ஈர்ப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம்.
உங்களுக்கு அறிமுகமான திரைப் பிரபலம், தொழிலதிபர் அல்லது முக்கியப் பிரமுகர் ஒருவர் முதலீட்டு வாய்ப்பு ஒன்றைப் பற்றிப் பேசுவதுபோலத் தோன்றுகிறது.
அவர் பார்ப்பதற்கு உண்மையானவராகவே தெரிகிறார். அவரது குரலும் நம்பும்படியாக இருக்கிறது.
சாதாரண மக்கள் அந்த முதலீட்டின் மூலம் எவ்வாறு பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் என்பதை விளக்கும் தொலைக்காட்சி நேர்காணல் அல்லது செய்தி அறிக்கைகூட அதில் இடம்பெற்றிருக்கலாம்.
அதை நீங்கள் நம்புவீர்களா?
செயற்கை நுண்ணறிவு வளர்ந்துவரும் இன்றைய காலகட்டத்தில், இதுபோன்ற காணொளிகளை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் அணுக வேண்டியுள்ளது.
உண்மையானவைபோலத் தோன்றும் போலி விளம்பரங்கள்
செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் வன்போலி (டீப்ஃபேக்) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, ஒருவர் உண்மையில் சொல்லாத ஒன்றை அவர் சொன்னதுபோலக் காட்டும் காணொளிகள், படங்கள், ஒலிப்பதிவுகளை உருவாக்கவோ மாற்றியமைக்கவோ முடியும்.
இந்தத் தொழில்நுட்பத்திற்குப் பல பயனுள்ள பயன்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால், தவறான நோக்கத்துடன் பயன்படுத்தப்படும்போது, போலியான முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு மிகவும் நம்பகமான விளம்பரங்களை உருவாக்கவும் இது பயன்படலாம்.
இதனால், இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களை நாம் அணுகும் முறையிலும் முக்கியமான மாற்றம் தேவைப்படுகிறது.
நமக்கு அறிமுகமான முகத்தைப் பார்ப்பது மட்டும் போதாது.
பழக்கமான குரலைக் கேட்பது மட்டும் போதாது.
செய்தி நேர்காணல்போலத் தோன்றும் காணொளியைப் பார்த்தால்கூட, அதில் குறிப்பிடப்படும் முதலீடு உண்மையானது என்று உடனடியாக நம்பிவிடக் கூடாது.
முதலீட்டு விளம்பரத்தை மட்டுமே நம்பிச் சரிபார்க்காதீர்கள்
புகழ்பெற்ற நபர் ஒருவர் மிக அதிக வருமானம் தரக்கூடிய முதலீட்டுத் தளத்தைக் கண்டுபிடித்துள்ளதாகக் கூறுவது போன்ற ஒரு விளம்பரத்தைக் காண்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
அந்த விளம்பரத்தைத் திறக்கும்போது, அழகாக வடிவமைக்கப்பட்ட இணையத்தளத்திற்கு நீங்கள் அழைத்துச் செல்லப்படலாம். அதில் வாடிக்கையாளர்களின் பாராட்டுகள், முதலீட்டு வளர்ச்சியைக் காட்டும் வரைபடங்கள், கிடைத்ததாகக் கூறப்படும் லாப விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கலாம்.
ஆனால், நீங்கள் நம்புவதற்கான அனைத்து ஆதாரங்களும் அதே விளம்பரத்திலிருந்தும் இணையத்தளத்திலிருந்தும் மட்டுமே கிடைத்திருந்தால், நீங்கள் எதையும் தனியாகச் சரிபார்க்கவில்லை என்பதே உண்மை.
எனவே, அந்த முதலீட்டைப் பற்றி வேறு வழிகளில் தேடித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
அந்தப் பிரபலம் உண்மையிலேயே இந்த முதலீட்டைப் பரிந்துரைத்தாரா?
விளம்பரத்தில் காட்டப்படும் செய்தியை நம்பகமான ஊடக நிறுவனம் உண்மையிலேயே வெளியிட்டதா?
முதலீட்டை வழங்கும் நிறுவனம் அல்லது தனிநபர் உரிய நிதித்துறை ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு உட்பட்டவரா? என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கு விடை காணுங்கள்.
சிங்கப்பூரில் நிதி நிறுவனங்கள், முதலீடு தொடர்பான சேவைகளைச் சரிபார்ப்பதற்கு சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் வழங்கும் தகவல்களையும் ஆதாரங்களையும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தலாம். அதன் அதிகாரபூர்வ இணையத்தளம்: https://www.mas.gov.sg/
உங்களை முதலீடு செய்ய வற்புறுத்தும் நபர் அனுப்பும் இணைய இணைப்புகளை மட்டுமே நம்பாதீர்கள்.
அதிக லாபம் என்றால் எச்சரிக்கை!
மிகக் குறைந்த ஆபத்தில் அல்லது எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று உறுதியளிக்கும் முதலீட்டுத் திட்டங்களில் மிகவும் கவனமாக இருங்கள்.
மோசடிக்காரர்கள் பெரும்பாலும் அவசர உணர்வை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள்.
“இன்னும் 20 பேருக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு உள்ளது.”
“இந்த வாய்ப்பு முடிவதற்குள் இன்றே முதலீடு செய்யுங்கள்.”
“உங்கள் லாபத்தைப் பெறுவதற்கு மேலும் பணம் செலுத்துங்கள்.”
இதுபோன்ற விளம்பரங்களின் நோக்கம், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கு நேரம் கிடைப்பதற்கு முன்பே தொடர்ந்து பணம் செலுத்த வைப்பதாகும்.
செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பம் இத்தகைய விளம்பரங்களை மேலும் நம்பகமானவைபோலக் காட்டக்கூடும்.
ஆனால், அவற்றிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதற்கான அடிப்படை வழிமுறை மிகவும் எளிமையானது.
அவசரப்படாதீர்கள். தனிப்பட்ட முறையில் சரிபார்த்த பிறகே முடிவெடுங்கள்.
இந்த வார மின்னிலக்கப் பாதுகாப்புக் குறிப்பு
உங்களுக்கு அறிமுகமான அல்லது பிரபலமான ஒருவர் இணையத்தில் ஒரு முதலீட்டைப் பரிந்துரைப்பதுபோலத் தோன்றுகிறது என்பதற்காக மட்டும் அதில் முதலீடு செய்யாதீர்கள்.
செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்திப் போலியான பரிந்துரைகளை உருவாக்க முடியும். ஆனால், நீங்கள் சரிபார்ப்பதன் மூலம் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.