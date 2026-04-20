கோலாலம்பூர்: கோலாலம்பூர் அனைத்துலக விமான நிலையத்தின் பயணப் பெட்டிகளைக் கையாளும் முறையில் ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி அன்று நிகழ்ந்த இடையூறு, புக்கிட் ராஜா துணை மின் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட உயர் மின்னழுத்த மின் கோளாற்றால் ஏற்பட்டது என்று மலேசியப் போக்குவரத்து அமைச்சு திங்கட்கிழமை (ஏப்ரல் 20) தெரிவித்தது.
முதற்கட்ட ஆய்வுகளின்படி, மாலை சுமார் 4.54 மணியளவில் ஏற்பட்ட 132kV வாயு காப்பிடப்பட்ட ஸ்விட்ச்கியர் செயலிழப்பு, முனையம் 1ல் செயல்பாடுகளைத் தடைசெய்து மின்னழுத்த வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது, வரும் மற்றும் புறப்படும் விமானங்களின் பயணப் பெட்டிகளைக் கையாளும் முறையைப் பாதிக்கும் ஒரு பெரிய அளவிலான செயலிழப்புக்கு வழிவகுத்தது என்று ஓர் அறிக்கையில் அமைச்சு விளக்கியது.
பயணப் பெட்டிகளைக் கையாளும் இந்த முறை, தடையற்ற மின்சாரம் வழங்கும் யூனிட்டுகளால் ஆதரிக்கப்பட்டது. ஆயினும் ஆறு யுபிஎஸ் யூனிட்டுகளும் பாதிக்கப்பட்டன. இது பயணப் பெட்டிகளைக் கையாளும் முறையின் மீள்திறனில் உள்ள பலவீனங்களை வெளிப்படுத்துகிறது என்றும் அது மேலும் கூறியது.
இவற்றில், 1,061 பயணப் பெட்டிகள் குறைவான எண்ணிக்கையில் அனுப்பப்பட்டன. அதே நேரத்தில் 120 பயணப் பெட்டிகள் வந்தடைந்தபோது காணாமல் போனதாகப் பதிவு செய்யப்பட்டன.
பாதிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான பயணப் பெட்டிகள் தரைவழிச் சேவைப் பங்காளிகள் மூலம் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டன. சிறிய எண்ணிக்கையிலானவை மட்டுமே இன்னும் இறுதி விநியோகம் அல்லது சேகரிப்பிற்காகக் காத்திருக்கின்றன.
இந்த இடையூறுகள் இருந்தபோதிலும், விமானப் பயண அட்டவணைகள் பாதிக்கப்படவில்லை என்றும் தாமதங்களோ ரத்துகளோ பதிவாகவில்லை என்றும் அமைச்சு வலியுறுத்தியது.
போக்குவரத்து அமைச்சின் தலைமைச் செயலாளர் ஜனசந்திரன் முனியன் தலைமையில், மலேசியாவின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம், மலேசிய விமான நிலையக் குழுமம், விமான நிறுவனப் பிரதிநிதிகள், செயல்பாட்டுக் குழுக்கள் கலந்துகொண்ட அவசர ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, உடனடிக் கண்டறிதல்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகளை மதிப்பிடுவதற்காக இந்தக் கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
உடனடி நடவடிக்கையாக, பயணிகளின் போக்குவரத்தைச் சீராக்கவும் இடையூறுகளைக் குறைக்கவும், மலேசிய விமான நிலையக் குழுமம், விமான நிறுவனப் பங்காளிகள் ஆகியவை கூடுதல் பணியாளர்களை அமர்த்தின.