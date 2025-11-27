வாஷிங்டன்: தைவான் விவகாரம் தொடர்பாக சீனாவுக்கு எரிச்சலூட்டும் விதத்தில் இனியும் நடந்துகொள்ள வேண்டாம் என ஜப்பானியப் பிரதமர் சானே தக்காய்ச்சியிடம் அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளதாக அதுபற்றி அறிந்தவர்கள் கூறினர்.
அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் நீடிக்கும் வர்த்தகப் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதில் கவனமாக இருக்கும் திரு டிரம்ப், ஜப்பானுக்கு அறிவுரை வழங்கி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
அண்மையில், ஜப்பானிய நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் தக்காய்ச்சி தெரிவித்த கருத்துகள் சீனாவுக்கு சினமூட்டின.
தைவானை சீனா தாக்கினால் அதில் ஜப்பானிய ராணுவம் தலையிட நேரலாம் என்று அவர் எச்சரித்திருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து. ஜப்பானுக்குத் தனது நாட்டு மக்கள் சுற்றுப்பயணமாகச் செல்வதை சீன அரசாங்கம் தடுத்து வருகிறது.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான அரசதந்திர உறவு சீர்கெட்டு வரும் நிலையில், பதற்றத்தைத் தணிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது அவசியம் என ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனப் பேச்சாளர் ஸ்டெஃபனி டுஜாரிக் கடந்த திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 24) தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், அதற்கு மறுநாள் ஜப்பானியப் பிரதமரைத் தொலைபேசி வாயிலாக திரு டிரம்ப் அழைத்ததாகவும் சீனாவுடனான மோதல் பெரிதாவதைத் தாம் விரும்பவில்லை என்று அப்போது அவர் கூறியதாகவும் தகவல்கள் கூறின.
இருப்பினும், திருவாட்டி தக்காய்ச்சியிடம் குறிப்பிடத்தக்க கோரிக்கை எதையும் அவர் முன்வைக்கவில்லை என்றும் அவை தெரிவித்தன.
குறிப்பாக, ஜப்பானியப் பிரதமர் தமது கருத்துகளை மீட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என சீனா வலியுறுத்துவதைப் போன்று திரு டிரம்ப் எதையும் தெரிவிக்கவில்லை என்று அந்தத் தகவல்கள் கூறின.
இருப்பினும், திருவாட்டி தக்காய்ச்சியுடன் திரு டிரம்ப் பேசியதாக வெளியான தகவல்களுக்கு ஜப்பானிய அமைச்சரவைத் தலைமைச் செயலாளர் மினோரு கிஹாரா கருத்துக் கூற மறுத்துவிட்டார்.