Home

ஹாங்காங்கில் கொடிய தீச்சம்பவம் தொடர்பில் எண்மர் கைது

1 mins read
c23668cb-4ce8-4e9c-842a-daf747aa1ba0
வாங் ஃபுக் கோர்ட் குடியிருப்பு வளாகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் குறைந்தது 128 பேர் பலியானது, 1980ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு உலகில் ஏற்பட்ட கட்டடத் தீ விபத்துகளிலேயே மிகவும் கொடியதாகும். - படம்: ஏஎஃப்பி

ஹாங்காங்: வாங் ஃபுக் கோர்ட் குடியிருப்புப் பகுதியில் குறைந்தது 128 பேரின் உயிரைக் குடித்த தீ விபத்தின் தொடர்பில் எட்டுப் பேர் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) கைது செய்யப்பட்டதாக ஹாங்காங்கின் ஊழல் எதிர்ப்பு அமைப்பு தெரிவித்தது.

1980 முதல் இதுவரையில் இந்தச் சம்பவம், உலகத் தீச்சம்பவங்களில் ஆக அதிக அளவில் உயிர்ச்சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏழு ஆடவர்களும் ஒரு பெண்ணும் இடம்பெறும் கைதானவர்களில் ஆலோசகர்கள், சாரக்கட்டு துணைக் குத்தகையாளர்கள்,  இடைநிலை நிர்வாகி ஆகியோரும் அடங்குவதாக ஹாங்காங்கின் ஊழலுக்கு எதிரான சுயேச்சை ஆணையம் தெரிவித்தது. 

தீச்சம்பவம் தொடர்பில் ஆணையம் ஏற்கெனவே விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது. 

எட்டு உயர்மாடிக் கட்டடங்களில் ஏழு கட்டடங்களைச் சேதப்படுத்திய அந்தத் தீயில் கிட்டத்தட்ட 2,000 வீடுகள் சேதமடைந்தன. 40 மணி நேரத்திற்குப் பிறகுதான் அந்தத் தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள், 40 வயதுக்கும் 63 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள்.

அத்துடன், நோக்கமில்லாக் கொலைக்காக மூன்று ஆடவர்களைக் கைது செய்ததாக ஹாங்காங் காவல்துறை தெரிவித்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஹாங்காங்விபத்துதீச்சம்பவம்கைது

தொடர்புடைய செய்திகள்