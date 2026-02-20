https://tamilmalar.my/news/hadi-awang-akui-pas-akan-ambil-alih-teraju-pn-pengerusi-baharu-ganti
மாராங்: பெரிக்கத்தான் நேஷனல் (பி.என்.) கூட்டணியின் புதிய தலைவராக யார் நியமிக்கப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் அதிகரித்துள்ளது. இந்தக் கேள்விக்கு விடை, வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்ரவரி 22) நடைபெறவுள்ள உயர்மட்ட மன்றத்தின் அவசரக் கூட்டத்தில் வெளிவரும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பி.என். கூட்டணியின் துணைத் தலைவரும் பாஸ் கட்சியின் தலைவருமான அப்துல் ஹாடி அவாங் கூறுகையில், “தலைநகரில் உள்ள பாஸ் தலைமையகத்தில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தில் புதிய பி.என். தலைவரைத் தேர்வு செய்வதுடன், நாடாளுமன்றத்தில் புதிய எதிர்க்கட்சித் தலைவரை நியமிக்கும் விவகாரமும் ஆலோசிக்கப்படும்,” என்றார்.
முன்னாள் பி.என். தலைவரும் பாகோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முஹைதீன் யாசின் கடந்த டிசம்பர் மாத இறுதியில் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து, கூட்டணியின் தலைமை மாற்றம் அவசியமாகியுள்ளது. இதையடுத்து பி.என். தலைமையை பாஸ் ஏற்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
“புதிய தலைவரைத் தேர்வு செய்வது குறித்து விரிவாக விவாதித்து முடிவு எடுக்கப்படும். அதேபோல், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பதவி பற்றியும் கூட்டத்தில் பேசப்படலாம். இதுவரை பாஸ் எந்த இறுதி முடிவையும் எடுக்கவில்லை,” என்று அப்துல் ஹாடி அவாங் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவு, நாட்டின் அரசியல் நிலைப்பாடு மற்றும் எதிர்க்கட்சியின் எதிர்கால திசையைத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது என்று தமிழ் மலர் வெளியிட்ட செய்தி தெரிவிக்கிறது.