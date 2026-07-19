Home
quick-news-icon

சிங்கப்பூர்த் தூதரகத்திற்கு அருகே மரம் விழுந்து ஒருவர் மரணம்

சிங்கப்பூர்த் தூதரகத்திற்கு அருகே மரம் விழுந்து ஒருவர் மரணம்

1 mins read
03e9982a-3452-49a8-8309-39de7b91c3e6
ஜாலான் துன் ரசாக் சாலையில் விழுந்த மரத்தை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்ட மீட்புப் பணியாளர்கள். - படம்: தி ஸ்டார்
authorகி.ஜனார்த்தனன் >

கோலாலம்பூர்: மலேசியத் தலைநகர் கோலாலம்பூரின் ஜாலான் துன் ரசாக் பகுதியில் சனிக்கிழமை  (ஜூலை 18)  மரம் விழுந்த சம்பவத்தில் 43 வயது வாகன ஓட்டுநர் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.

அத்துடன்,  இரண்டு சிறு பிள்ளை உட்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எழுவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

அந்நாட்டிலுள்ள சிங்கப்பூர் தூதரகத்திற்கு அருகே இரவு கிட்டத்தட்ட 10.20 மணிக்கு இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அப்போது அங்கு விழுந்த ஒரு மரத்தின் அடியில் இரண்டு வாகனங்கள் சிக்கி நசுங்கின.

இச்சம்பவம் குறித்து இரவு 10:20 மணியளவில் காவல்துறைக்குத் தகவல் கிடைத்ததாக அந்நாட்டின் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

சம்பந்தப்பட்ட மரம், மொத்தம் எட்டுப் பேருடன் சென்ற இரண்டு கார்களின்மீது விழுந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையின்போது கூறப்பட்டுள்ளது.

காயமடைந்த ஓட்டுநர், ஜூலை 19 அதிகாலை 4 மணிக்குக் கோலாலம்பூர் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

மற்றொரு காரில் ஐந்து பெரியவர்கள், இரண்டு வயதுக் குழந்தை, இரு மாதக் குழந்தை என ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எழுவர் பயணம் செய்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அவர்களில் யாருக்கும் காயங்கள் ஏற்படவில்லை. இருப்பினும், அவர்கள் கோலாலம்பூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
இங்கிலாந்தின் நான்காவது கோலைப் போட்ட புக்காயோ சாக்கா (வலது).

கோல் மழை: இங்கிலாந்துக்கு மூன்றாவது இடம், எம்பாப்பே சாதனை

19 Jul 2026 - 2:10 PM

ஈரானில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலால் உயிரிழப்புகளோ உள்கட்டமைப்புக்குச் சேதங்களோ ஏற்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை எனக் கூறப்படுகிறது

ஈரான்மீது அமெரிக்கா புதிய வான்வழித் தாக்குதல்

19 Jul 2026 - 1:16 PM

கைப்பேசியில் ‘ஜெம்பெட்’ சூதாட்ட இணையத்தளம்.

சட்டவிரோத சூதாட்டத்திற்குச் சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தும் வெளிநாட்டு இணையத்தளம்

19 Jul 2026 - 11:32 AM

ஜூலை 13ஆம் தேதி பூன் கெங் எம்ஆர்டி அருகே சிராங்கூன் சாலையைக் கடந்தவரிடம் அதிகாரிகள் பேசினர்.

கண்ட இடங்களில் சாலையைக் கடந்தவர்களுக்கு $50 அபராதம்

18 Jul 2026 - 2:36 PM

ஜாலான் பெசார் சமூக மன்றத்தில் ஜூன் 15அன்று ஒளிபரப்பான ஜப்பான்,. நெதர்லாந்து போட்டியை பார்வையிட்டு மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்.

வழிபாட்டுத் தலங்களில் உலகக் கிண்ணக் காற்பந்து சிறப்பு நேரடி ஒளிபரப்பு

18 Jul 2026 - 8:46 PM

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் 75ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாக் கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் (வலது), சங்கத்தின் தலைவர் தனபால் குமார் (நடுவில்), தமிழ் வளர்ச்சிக் குழுவின் தலைவர் தினேஷ் வாசு தாஸ் (இடது).

தமிழ்மொழியை வாழும் மொழியாக்க ஒன்றிணைவோம்: பிரதமர் வோங்

17 Jul 2026 - 9:09 PM

முன்னாள் இங்கிலாந்து, லிவர்பூல் அணியின் முன்கள ஆட்டக்காரரான மைக்கேல் ஓவன்

2026 உலகக் கிண்ணத்தை ஸ்பெயின் வெல்லும்: மைக்கேல் ஓவன் கணிப்பு

18 Jul 2026 - 2:21 PM

சிங்கப்பூரில் ஏறத்தாழ கால்நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு பூத்துக் குலுங்கும் ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்.

சிங்கப்பூர் பூமலையில் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் பூத்த ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்

17 Jul 2026 - 10:26 PM

பீஷான், ஜூரோங், கிராஞ்சி, பொங்கோல், செம்பவாங், தெம்பனிஸ், தோ பாயோ, உட்லண்ட்ஸ், ஈசூன் ஆகிய ஒன்பது இடங்களில் காகம் சுடும் நடவடிக்கை இடம்பெற்றதாக தேசிய பூங்காக் கழகத் தெரிவித்தது.

மார்ச் மாதத்திலிருந்து 500க்கும் மேற்பட்ட காகங்கள் கொல்லப்பட்டன

17 Jul 2026 - 1:31 PM

பழனி மலை அடிவாரத்தில் தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்துக்குச் சொந்தமான 1.40 ஏக்கர் நிலத்தைக் கடந்த ஜூலை 6ஆம் தேதி பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் நிலத்தை விற்றவரும் வாங்கியவர்களும் தலைமறைவாகி விட்டனர்.

பழனி கோயில் சொத்து முறைகேடு: தலைமறைவான மூவருக்கு வலைவீச்சு

17 Jul 2026 - 10:04 PM

மறுநாள் நள்ளிரவு 12 மணிக்குள் கீழே விழுந்த மரத்தைத் துண்டுதுண்டாக வெட்டி அகற்றும் பணியைக் கோலாலம்பூர் மாநகராட்சி நிறைவுசெய்தது.

குறிப்புச் சொற்கள்
மரம்தூதரகம்வாகனம்பிள்ளை

தொடர்புடைய செய்திகள்