பெய்ஜிங்: சீனாவில் உள்ள ஹுவாரோங் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் முன்னாள் பொது மேலாளர் பாய் தியான்ஹுய், மொத்தம் 1.1 பில்லியன் யுவான் (S$202 மில்லியன்) லஞ்சம் வாங்கிய குற்றத்திற்காகத் தூக்கிலிடப்பட்டதாக மாநில ஒலிபரப்பாளரான சிசிடிவி செவ்வாய்க்கிழமை (டிசம்பர் 9) அன்று தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிறுவனம், சொத்து நிர்வாகியான சைனா ஹுவாரோங் சொத்து மேலாண்மையின் முக்கிய வெளிநாட்டு நிதிப் பிரிவாகும்.
சீனாவின் மிக மோசமான கடன் மேலாண்மை நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹுவாரோங், அரசு வங்கிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட மோசமான கடன்களைக் கையாள அமைக்கப்பட்டது.
பாய் தியான்ஹுய் வாங்கிய லஞ்சத்தின் அளவு குறிப்பாக மிகப்பெரியது என்றும் சமூக தாக்கம் மிகவும் மோசமானது என்றும் குறிப்பாக மாநில மற்றும் மக்களின் நலன்களுக்குக் கடுமையான இழப்புகளை ஏற்படுத்தியது என்றும் சிசிடிவி தெரிவித்தது.
2014 மற்றும் 2018ஆம் ஆண்டுக்கும் இடையில் ஹுவாரோங் இன்டர்நேஷனல் ஃபைனான்சியல் ஹோல்டிங்ஸ் (ஹாங்காங்) மற்றும் சீனா ஹுவாரோங் இன்டர்நேஷனல் ஹோல்டிங்ஸ் ஆகியவற்றில் தான் வகித்த உயர் பதவிகளைப் பயன்படுத்தி பாய் தியான்ஹுய் பணத்தையும் சொத்துகளையும் சட்டவிரோதமாக ஏற்றுக்கொண்டதாக சிசிடிவி மேலும் கூறியது.
சீனாவின் வடக்கு நகரமான தியான்ஜினில் உள்ள நீதிமன்றத்தால் மே 2024ல் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பாய் தியான்ஹுய், கடந்த பிப்ரவரியில் உயர் நீதிமன்றத்தில் முன்வைத்த தனது மேல்முறையீட்டில் தோல்வி அடைந்தார்.
சீனாவின் ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கத்தில் இந்த மரணதண்டனை ஆகக் கடைசியாக நிகழ்ந்துள்ளது என்று ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி கூறுகிறது.