மில்வாக்கி: தொழில்துறையின் அதிகப்படியான உற்பத்தி, சந்தைச் சுதந்திரத்திற்கு எதிரான கொள்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துமாறு அமெரிக்கா விடுத்த கோரிக்கையை ஜி20 அமைப்பின் சில உறுப்பு நாடுகள் நிராகரித்துள்ளதாக அமெரிக்க வணிகப் பிரதிநிதி அலுவலகம் வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 2) தெரிவித்துள்ளது.
கொத்தடிமை முறையில் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களை விநியோகக் கட்டமைப்பிலிருந்து அகற்றுவதற்கான அறிக்கையில் மெக்சிகோவும் அர்ஜென்டினாவும் மட்டுமே கையெழுத்திட்டன. மில்வாக்கியில் நடைபெற்ற ஜி20 வணிக அமைச்சர்கள் கூட்டத்திற்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட ஜி20 அமெரிக்கத் தலைமையிலான கூட்டறிக்கை அதனைத் தெரிவித்தது.
முன்னதாக, கொத்தடிமைத் தடையைச் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தவில்லை எனக் கூறி 59 நாடுகளிலிருந்தும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்தும் வரும் பொருள்கள் மீது டிரம்ப் நிர்வாகம் 10 விழுக்காடு முதல் 12.5 விழுக்காடுவரை வரி விதித்துள்ளது.
தொழில்துறை உற்பத்திக் கட்டுப்பாட்டு அறிக்கையை எதிர்த்த நாடுகளின் பெயர்களை அமெரிக்கா குறிப்பிடவில்லை. எனினும், சீனா இத்தகைய கோரிக்கைகளைத் தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது. தனது தொழில்துறைக் கொள்கைகள் மூலம் உற்பத்தி அளவுக்கதிமாக இருப்பதைச் சீனா மறுத்துள்ளதுடன், மேற்கத்திய நாடுகள் தற்காப்பு வணிக நடவடிக்கைகளை நியாயப்படுத்தவே இப்பிரச்சினையைக் கையில் எடுப்பதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
பெரும்பாலான நாடுகளின் ஆதரவு இருந்தபோதிலும் சில நாடுகள் தீவிரமாக எதிர்த்தது அமெரிக்கத் தலைமைக்குக் கடும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.
அதேவேளையில், உணவு வணிகத்தைப் பொருளியல் அல்லது அரசியல் காரணங்களுக்காக ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதில் ஜி20 அமைப்பின் அனைத்து நாடுகளும் ஒருமனதாக உடன்பாடு கண்டன.