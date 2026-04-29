வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், பிரிட்டன் மன்னர் சார்ல்ஸ் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலான சந்திப்பு, வரலாற்றுப் பெருமை சேர்த்திருந்தாலும், அரசியல் சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் அது வெள்ளை மாளிகையில் அரங்கேறியது.
செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 28) அன்று நடைபெற்ற இந்த அதிகாரபூர்வ விருந்தின் போது, 19ஆம் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த ஆங்கிலேயர்-அமெரிக்கர் புரட்சி இன்றும் நிலைத்திருப்பதைக்கண்டு தமது முன்னோர்கள் பெருமைப்படுவார்கள் என அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், இந்தச் சந்திப்பின் ஒரு புகைப்படத்திற்கு “இரண்டு மன்னர்கள்” (TWO KINGS) என வெள்ளை மாளிகை தலைப்பிட்டது பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியது.
அதிபர் டிரம்ப் தமது இரண்டாவது பதவிக்காலத்தில், அண்மையில் தம்மை ஒரு மன்னரைப் போலச் சித்திரிக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) காணொளிகளைப் பகிர்ந்ததை ஜனநாயகக் கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.
அமெரிக்காவில் மக்கள்தான் இறையாண்மை கொண்டவர்கள், அதிபருக்கு மன்னரைப் போன்ற அதிகாரம் கிடையாது என நியூயார்க் நகரின் ஜனநாயகக் கட்சியின் ஜோ மோரெல் அது குறித்து கருத்துரைத்தார்.
முன்னதாக, ஏப்ரல் 25 அன்று நடந்த ஒரு கொலை முயற்சியில் இருந்து உயிர் தப்பிய அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், தான் ஒரு மன்னர் அல்ல என நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இருப்பினும், விருந்து நிகழ்ச்சியின் போது ஈரான் விவகாரத்தை திரு டோனல்ட் டிரம்ப் முன்வைத்தார். ஈரான் அணு ஆயுதம் பெறுவதை மன்னர் சார்ல்ஸும் எதிர்க்கிறார் என அவர் கூறியபோது, மன்னர் சார்ல்ஸ் நேரடியாகப் பதில் அளிப்பதை தவிர்த்துவிட்டார்.
அதே சமயம், நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய மன்னர் சார்ல்ஸ், நேட்டோ (NATO) அமைப்புக்கான அமெரிக்க ஆதரவு, உக்ரேன் போரில் அமெரிக்காவின் உதவி ஆகியவற்றின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
நிர்வாக அதிகாரம் எப்போதும் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டது என்பதை வரலாற்று ஆவணங்களைச் சுட்டிக்காட்டி அவரது உரையில் மென்மையாக மன்னர் நினைவூட்டினார்.
இந்தச் சந்திப்பு இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால உறவை உறுதிப்படுத்தும் அதே வேளையில், அதிபர் டிரம்ப்பின் தன்னிச்சையான அணுகுமுறை குறித்த கவலைகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.