இணையத்தில் முறையற்ற நடத்தை: கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனச் சீன அதிபர் சூளுரை

சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங். - படம்: ஏஎஃப்பி

பெய்ஜிங்: இணையத்தில் முறையற்ற வகையில் நடந்துகொண்டு தவறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவோருக்கு எதிராக மிகத் தீர்க்கமான முறையில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங் சூளுரைத்துள்ளார்.

பாதுகாப்பான, தூய இணையத்தளம் உருவாக்கப்படும் என்று வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) நடைபெற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக் கூட்டத்தில் அவர் உறுதி அளித்தார்,

இத்தகவலை சீன அரசாங்கத்துக்குச் சொந்தமான ஊடகம் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) வெளியிட்டது.

அண்மையில் முறையற்ற பதிவுகளுக்காகச் சமூக ஊடக நிறுவனங்களுக்கு எதிராகச் சீன அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

சமூக ஊடக நிறுவனங்களுக்குச் சீனா விதிமுறைகளை விதித்துள்ளது.

பொதுமக்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய, ஆபாசமான பதிவுகளுக்கு அனுமதி இல்லை.

பதிவுகள் மிதப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சமூக ஊடக நிறுவனங்களுக்குச் சீனா கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

சமூக ஊடகங்களில் வலம் வரும் வன்முறையைத் தூண்டக்கூடிய, தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பதிவுகளை நீக்க இரண்டு மாத இயக்கத்தை நடத்தப்போவதாக சீன இணையத்தள நிர்வாக ஆணையம் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அறிவித்தது.

இணையம் வழி முறையற்ற நடவடிக்கைகள் சமூக நெறிமுறைகளைப் பாதிப்பதாக திரு ஸி கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், இதுதொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.

இணைய உலகில் சீனாவை சக்திவாய்ந்த நாடாக்க இணையத்தளத்தை முறையாக நிர்வகிப்பது அவசியம் என்று அதிபர் ஸி வலியுறுத்தினார்.

இது நாட்டின் மேம்பாட்டுக்கும் பாதுகாப்புக்கும் நாட்டு மக்களின் நலனுக்கும் மிகவும் முக்கியம் என்றார் அவர்.

பதிவு நிர்வாகப் பொறுப்புகளைச் சரியாகக் கவனிக்காததற்காக வெய்போ போன்ற மின்னிலக்கத் தளங்களுக்குச் சீனா கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தண்டனை விதித்தது.

இந்தத் தண்டனை தொடர்பான விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.

