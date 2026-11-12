ஜகார்த்தா: இந்தோனீசிய துணை அதிபர் ஜிப்ரான் ரகபுமிங் ராகா, தமது கல்வித் தகுதிகள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து பதவி நீக்க நடவடிக்கைகளுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட சூழலில், வியாழக்கிழமையன்று (நவம்பர் 12) தமது பதவியிலிருந்து முறைப்படி விலகினார்.
முன்னாள் அதிபர் ஜோக்கோ விடோடோவின் மகனான ஜிப்ரான், ஜகார்த்தாவில் உள்ள நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மக்கள் ஆலோசனை அவையிடம் தமது பதவி விலகல் கடிதத்தைச் சமர்ப்பித்தார். இதன் மூலம், அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவின் ஐந்தாண்டு பதவிக்காலம் பாதியைக் கடக்கும் முன்பே, ஜிப்ரானின் பதவிக்காலம் திடீரென முடிவுக்கு வந்தது.
இது பற்றி மக்கள் ஆலோசனை அவையின் தலைவர் அகமது முசானி கூறுகையில், சுமார் 20 நிமிடங்கள் நீடித்த சந்திப்பின்போது ஜிப்ரான் தமது பதவி விலகல் கடிதத்தை ஒப்படைத்ததாகவும் தமது பதவி விலகலை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார்.
“இந்தச் சந்திப்பின் போது, இந்தோனீசியக் குடியரசின் துணைத் தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகுவதற்கான தமது பதவி விலகல் கடிதத்தைச் சமர்ப்பிப்பதே தமது வருகையின் நோக்கம் என்று ஜிப்ரான் விளக்கினார்,” என்று முசானி செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
“அதே கடிதத்தை அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோவிடமும் அவர் சமர்ப்பித்துள்ளார்,” என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
ஜிப்ரான் தனது பதவி விலகலுக்கான காரணங்களை விளக்கினாரா என்று கேட்டதற்கு, முசானி “இல்லை” என்று பதிலளித்தார்.
மக்கள் ஆலோசனை அவையின் தலைமை இன்னும் அந்தப் பதவி விலகல் கடிதத்தைத் திறந்து பார்க்கவில்லை என்று அவர் கூறினார்.
ஜிப்ரான் தனது பதவி விலகல் கடிதத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசவில்லை.
இதற்கிடையில், ஜிப்ரானின் தந்தையும் முன்னாள் அதிபருமான ஜோக்கோ விடோடோ (ஜோகோவி), தமது குடும்பத்தினர் பிரபோவோவின் நிர்வாகத்திற்குத் தொடர்ந்து ஆதரவளிப்பார்கள் என்று தெரிவித்தார்.
மத்திய ஜாவாவின் சோலோவில் உள்ள தமது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விடோடோ, “ஜிப்ரானிடம் நான் சொல்ல விரும்புவது இதுதான்: பொதுப் பதவிகள் தற்காலிகமானவை,” என்று கூறினார்.
“நாங்கள் அதிபர் பிரபோவோவின் நிர்வாகத்திற்குத் தொடர்ந்து ஆதரவளிப்போம். குறிப்பாக, பொதுமக்களின் நலனுக்காகச் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களுக்கு எங்கள் ஆதரவு இருக்கும்,” என்றார் அவர்.
ஜிப்ரான் சமர்ப்பித்த பதவி விலகல் கடிதத்தின் மீதான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்க, நவம்பர் 12ஆம் தேதி மக்கள் ஆலோசனை அவையின் தலைமை கூடி ஆலோசிக்கும் என்று முசானி தெரிவித்தார்.
இந்தோனீசிய அரசியலமைப்பின்படி, துணைத் தலைவர் பதவி காலியான நாளிலிருந்து 60 நாள்களுக்குள், அதிபர் முன்மொழிந்த இரு வேட்பாளர்களில் ஒருவரை மக்கள் ஆலோசனை அவை புதிய துணைத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.