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மலேசியாவில் ஒருங்கிணைந்த விமானப் பேரிடர் நிர்வாகக் கட்டமைப்பு அவசியம்: அகமது ஸாஹிட் ஹமிடி

மலேசியாவில் ஒருங்கிணைந்த விமானப் பேரிடர் நிர்வாகக் கட்டமைப்பு அவசியம்: அகமது ஸாஹிட் ஹமிடி

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மலேசியத் துணைப் பிரதமர் அகமது ஸாஹிட் ஹமிடி - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

செப்பாங்: மலேசியாவில் அவசரகால மீட்புப் பணிகளையும் பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளையும் மிக துரிதமான முறையில் மேற்கொள்வதை உறுதிசெய்வதற்கு, ஓர் ஒருங்கிணைந்த விமானப் பேரிடர் நிர்வாகக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவது மிக அவசியமாகும் என்று மலேசியத் துணைப் பிரதமர் அகமது ஸாஹிட் ஹமிடி தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் பல்வேறு அரசாங்க அமைப்புகளும் ஒரே மாதிரியான செயல்பாட்டுச் சூழலைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும் ஒரே சீரான ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டுதல்களையும் அதிகாரபூர்வ உத்தரவுகளையும் துல்லியமாகப் பின்பற்றவும் ஒரே நேரத்தில் உடனடியாகவும் துரிதமாகவும் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபடவும் இந்தச் சிறப்பு நிர்வாகக் கட்டமைப்பு பெரிதும் வழிவகுக்கும்.

நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பேரிடர் நிர்வாகக் கட்டமைப்புக்கு ‘ஒரே கட்டமைப்பு, ஒரே உத்தரவு, ஒரே நடவடிக்கை' என்ற முதன்மையான அடிப்படைக் கோட்பாடே அடித்தளமாக அமைய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

இதன் வாயிலாகப் பல்வேறு அரசாங்க நிறுவனங்களின் சொத்துகள், சாதனங்கள், நிபுணத்துவத் திறன்கள் மற்றும் அதிகார வரம்புகள் அனைத்தையும் ஒரே பொதுவான இலக்கை நோக்கிச் சீராக ஒருங்கிணைத்துச் செயல்படுத்த இயலும்.

பொதுமக்களின் விலைமதிப்பற்ற உயிர்களைப் பாதுகாப்பதும் அவசரகால, ஆபத்துமிக்க சூழல்களை மிக விரைவாகக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்து மீட்புப் பணிகளைச் செவ்வனே மேற்கொள்வதும் இந்த அமைப்பின் தலையாய பொது நோக்கமாகும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

உண்மையான பேரழிவு அல்லது நெருக்கடி நிலைமை நேரில் ஏற்படும் வரை அதற்காகத் காத்திருந்து, வழங்கப்பட்ட செய்முறை விளக்கங்கள் தெளிவாக உள்ளனவா, தகவல் தொடர்புகள் ஒழுங்காக இயங்குகின்றனவா மற்றும் நாட்டின் அனைத்து அமைப்புகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளனவா என்பதை பரிசோதித்துப் பார்க்க முடியாது என்று டாக்டர் அகமது ஸாஹிட் சுட்டிக்காட்டினார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
மலேசியாவிமானம்பேரிடர்நிர்வாகம்

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