தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் ஜமைக்கா அழகி

1 mins read
ஜமைக்காவை பிரதிநிதித்த கேப்ரியலா ஹென்றி மேடையிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்தார். - படம்: சமூக ஊடகம்

பேங்காக்: தாய்லாந்தில் சில நாள்களுக்கு முன்னர் 2025ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அழகிப் போட்டி நடந்து முடிந்தது.

நவம்பர் 19ஆம் தேதி போட்டியின்போது நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் உலக நாட்டு அழகிகள் மேடையில் அன்னநடை போட்டு வலம் வந்தனர்

அப்போது ஜமைக்காவை பிரதிநிதித்த கேப்ரியலா ஹென்றி மேடையிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்தார். அதைத்தொடர்ந்து அவர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

இந்நிலையில், ஜமைக்கா அழகி அமைப்பு அதன் சமூக ஊடகப்பக்கத்தில் கேப்ரியலா ஹென்றியின் உடல்நிலை குறித்து வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 21) அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

“கேப்ரியலா ஹென்றியின் சகோதரி டாக்டர் பிளிசியா ஹென்றியிடம் பேசினோம். கேப்ரியலா உடல்நலம் தேறி வருகிறார் இருப்பினும் எதிர்பார்த்ததைவிட அவரது உடல்நலம் சற்று மெதுவாகத்தான் முன்னேறுகிறது,” என்று அமைப்பு குறிப்பிட்டது.

“கேப்ரியலாவுக்குத் தேவையான அனைத்து மருத்துவ உதவிகளும் சிகிச்சையும் வழங்கப்பட்டுவருகிறது. கேப்ரியலா இன்னும் ஒரு வாரம் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்,” என்று டாக்டர் பிளிசியா குறிப்பிட்டார்.

கேப்ரியலாவின் உடல்நலம் குறித்து பொய்யான தகவல்களைப் பரப்ப வேண்டாம் என்று பிரபஞ்ச அழகி அமைப்பு கேட்டுக்கொண்டது.

இந்நிலையில், கேப்ரியலாவின் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் அளவில் காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றும் அவருக்கு எலும்பு முறிவுகள் ஏதும் இல்லை என்றும் அமைப்பு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

