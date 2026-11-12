நியூயார்க்: என்விடியா நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜென்சன் ஹுவாங், வேலையில் தமக்குக்கீழ் பணியாற்றும் ஒரு பெண்ணுடனும் கள்ள உறவில் இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது.
அந்நிறுவனத்தில் வேலை செய்த ஐவர் இதைத் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் தங்களின் அடையாளத்தை வெளியிட விரும்பவில்லை.
என்விடியாவின் சுகாதாரப் பராமரிப்புப் பிரிவின் துணைத் தலைவரான கிம்பர்லி பவெல் எனும் பெண்ணுடன் ஜென்சன் ஹுவாங் கள்ள உறவில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 63 வயது ஹுவாங்கும் 48 வயது பவெலும் வேறு நபர்களுடன் திருமணமானவர்கள்.
பெரும்பாலான நிறுவனங்களின் கொள்கைகளின்படி மேலாளர்கள் தங்களின் சக ஊழியர்களுடன் தனிப்பட்ட உறவில் ஈடுபடக்கூடாது. என்விடியாவின் நிறுவனக் கொள்கைகளிலும் அத்தகைய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஹுவாங், பவெல் இருவரும் ஒரு ஹோட்டலில் என்விடியா நிகழ்ச்சி ஒன்றின்போது நெருக்கமாக இருந்தது காணொளியில் பதிவானதாகவும் கூறப்படுகிறது. அக்காணொளியைத் தான் பார்க்கவில்லை என்று நியூயார்க் டைம்ஸ் ஊடகம் குறிப்பிட்டது.