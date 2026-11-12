ஜோகூர் பாரு: மலேசியப் போக்குவரத்து அமைச்சில் மாற்றங்கள் இடம்பெற்றாலும் திட்டமிட்டபடி வரும் 2027ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஆர்டிஎஸ் ரயில் சேவையைத் தொடங்குவதற்கான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்று ஜோகூர் தெரிவித்துள்ளது.
மலேசியப் போக்குவரத்து அமைச்சர் ஆன்டனி லோக் பதவி விலகியதைத் தொடர்ந்து இத்தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஆர்டிஎஸ் திறப்பை முன்னிட்டு வரும் டிசம்பர் மாதம் ஜோகூர் மாநில அரசாங்கம் ரயில் சேவையைச் சோதனையிட்டுப் பார்க்கும் என்று மாநிலப் பணிகள், போக்குவரத்து, உள்கட்டமைப்பு, தொடர்புக் குழுத் தலைவர் முகம்மது ஃபஸ்லி முகம்மது சாலே தெரிவித்தார். மேலும், எஸ்பிஎஸ்டி எனும் திட்டத்தின்கீழ் ஜோகூர் மாநிலம் கூடுதல் பேருந்துகளைப் பெறுவதற்குக் காத்திருப்பதாகவும் அவர் சொன்னார்.
“அமைச்சர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைப் போன்று திட்டமிட்டபடி சேவையை 2027ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடங்க எண்ணம் கொண்டுள்ளோம்,” என்று முகம்மது ஃபஸ்லி கூறினார்.
“மாநில அளவில், சேவை எப்போது தொடங்கினாலும் சரி நாங்கள் திட்டமிட்டபடி உகந்த நடவடிக்கைகளை எடுப்போம்,” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
புதன்கிழமை (நவம்பர் 11) வரைவுத்திட்டம் ஒன்றின் தொடக்கம், போக்குவரத்துத் துறைப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தக் கையெழுத்து ஆகியவை இடம்பெற்ற நிகழ்ச்சியில் திரு முகம்மது ஃபஸ்லி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். திரு லோக்கின் பதவி விலகலால் ஜோகூரில் செயல்படுத்தப்படும் முக்கியப் பொதுப் போக்குவரத்துத் திட்டங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடா என்று தாம் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஜோகூரில் பொதுப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்த மலேசியப் போக்குவரத்து அமைச்சுடன் திட்டமிட்டுச் செயல்படுத்தப்படும் நடவடிக்கைகள் முக்கியம் என்று அவர் சுட்டினார்.
“அவர் பதவி விலகியதோடு அமைச்சின் தலைமைத்துவத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அவருடன் ஒன்றாகத் திட்டமிட்டு இணைந்து செயல்படுத்தப்படும் நடவடிக்கைகள் தொடரலாம் என்று நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம்,” என்று திரு முகம்மது ஃபஸ்லி விவரித்தார்.
“இந்நடவடிக்கைகள் ஜோகூருக்கு மிகவும் முக்கியமானவை. குறிப்பாக ஆர்டிஎஸ், எஸ்பிஎஸ்டி உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கு இது பொருந்தும். அவரின் பதவி விலகல் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் போக்குவரத்து அமைச்சுக்கும் இடையில் உள்ள நல்லுறவைப் பாதிக்காது என்று நம்புகிறோம்,” என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார்.