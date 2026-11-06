புத்ராஜெயா: மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் நஜிப் ரசாக் தமது எஞ்சிய சிறைத்தண்டனையை வீட்டுக்காவலில் கழிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட உடனேயே, ஆன்டனி லோக் போக்குவரத்து அமைச்சர் பதவியிலிருந்து உடனடியாக விலகுவார்.
எஞ்சிய சிறைத்தண்டனையைக் கழிக்க நஜிப் அவரது இல்லத்தைச் சென்றடையும் நொடியிலிருந்து தமது பதவி விலகல் நடப்புக்கு வரும் என்று லோக் தெரிவித்தார்.
“அவர் இன்றிரவு தமது வீட்டுக்குள் நுழைந்தால், பதவி விலகல் இன்றிரவே அமலுக்கு வரும்; நாளையாக இருந்தால், அது நாளை அமலுக்கு வரும்,” என்று வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 6) நடைபெற்ற போக்குவரத்து அமைச்சின் அமைச்சரவைக்குப் பிந்தைய கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறினார்.
பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிமிடம் செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி பதவி விலகல் கடிதம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிட்டதாக லோக் கூறினார்.
அதோடு, அண்மைய மேம்பாடுகள் தொடர்பில் ஒரு கடிதத்தைத் தாம் சமர்ப்பிக்கவுள்ளதாகவும் லோக் குறிப்பிட்டார்.
டிஏபி கட்சியின் தலைமைச் செயலாளருமான லோக், நஜிப்பின் வீட்டுக்காவல் விவகாரம் தொடர்பில் கட்சி எடுத்துள்ள உறுதியான நிலைப்பாட்டிற்கு ஏற்ப அந்த முடிவு அமைந்துள்ளதாகக் கூறினார்.
இருப்பினும், கூட்டரசு அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, மன்னிப்பு வழங்குவது தொடர்பான மாமன்னரின் அதிகாரத்தையும் தனிச்சிறப்புரிமையையும் டிஏபி மதிப்பதாக அவர் வலியுறுத்தினார்.