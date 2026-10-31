மலாக்கா: மலாக்கா மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 31) நிறைவடைந்ததை அடுத்து, அங்கு தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. 16வது மலாக்கா சட்டமன்றத் தேர்தலில் 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு 79 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் என்று மலேசியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
மொத்தமுள்ள 28 தொகுதிகளில் 11 இடங்களில் நேரடிப் போட்டியும், 11 இடங்களில் மும்முனைப் போட்டியும், ஆறு இடங்களில் நான்கு முனைப் போட்டியும் நிலவுகின்றன. நவம்பர் 10ஆம் தேதி முன்கூட்டிய வாக்களிப்பும் நவம்பர் 14ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும் நடைபெறும்.
இத்தேர்தலில் வாக்களிக்க மொத்தம் 687,697 வாக்காளர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
அன்வார் இப்ராகிம் தலைமையிலான நம்பிக்கைக் கூட்டணி (பக்கத்தான் ஹராப்பான்) 24 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது
அதனைத் தொடர்ந்து தேசிய முன்னணி (பாரிசான் நேஷனல்) 23 தொகுதிகள், பெர்சாமா 16 தொகுதிகள், பெர்சத்து ஏழு இடங்கள், தேசியக் கூட்டணி (பெரிகாத்தான் நேஷனல்) ஐந்து தொகுதிகள், புத்ரா ஒரு தொகுதியிலும் களம் காண்கின்றன. இந்தத் தேர்தலில் மூன்று சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் போட்டியிடுகின்றனர்.
மலாக்கா தேர்தலில் 11 மும்முனைப் போட்டிகளும், ஆறு நான்முனைப் போட்டிகளும் இடம்பெறுகின்றன. இடைக்கால முதல்வர் அப் ரவூஃப் யூசோ தஞ்சோங் பிடாரா தொகுதியில் பிகேஆர் வேட்பாளர் முகம்மது யுனாஸ்ரியை எதிர்த்துப் போட்டியிடுகிறார். புக்கிட் காத்தில் தொகுதியில் துணைத் தற்காப்பு அமைச்சரும் பிஎச் மாநிலத் தலைவருமான அட்லி ஜஹாரி நான்கு முனைப் போட்டியை எதிர்கொள்கிறார்.
16வது பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக தீபகற்ப மலேசியாவில் நடைபெறும் இறுதித் தேர்தலாக இது அமையக்கூடும் என்பதால், அரசியல் கட்சிகள் தங்களது பலத்தைப் பரிசோதிக்கும் முக்கியக் களமாக மலாக்காவைப் பார்க்கின்றன.
மலாய் வாக்குகளைக் குறிவைத்து தேசியக் கூட்டணி இணைந்து செயல்படும் வேளையில், நம்பிக்கைக் கூட்டணி, பெர்சத்து இடையே நான்கு தொகுதிகளில் நேரடி மோதலைத் தவிர்த்து ஏற்பட்டுள்ள மறைமுக ஒத்துழைப்பைக் காட்டுவதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். மலாக்காவில் மலாய் வாக்குகளைப் பெற்று, தேசியக் கூட்டணியின் வெற்றியைத் தடுக்க பெர்சத்து உதவுவதைப் பொறுத்தே எதிர்காலக் கூட்டணி அமையும்.
சிங்கப்பூர்த் தம்பதியைத் தாய்மண்ணோடு இணைத்த ஸ்கூட் நிறுவனத்தின் ‘லெட்ஸ் கோ ஹோம்’
31 Oct 2026 - 8:30 AM
வரும் 2028 பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக, மலாக்காவைத் தக்கவைக்க தேசிய முன்னணி முனைப்புடன் உள்ளது.