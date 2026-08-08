Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் ஊழியர் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும்: ரமணன்

மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் ஊழியர் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும்: ரமணன்

2 mins read
3af20760-7985-4e1b-85d4-f266191736e7
மலேசிய மனிதவள அமைச்சர் ஆர். ரமணன். - படம்: த ஸ்டார்
Google News Preferred Icon

கோலாலம்பூர்: மாறிவரும் வேலைவாய்ப்பு சூழலுக்கு ஏற்ப, மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் தொழிலாளர் துறையின் ஒத்துழைப்பைத் தொடர்ந்து வலுப்படுத்தும் என்று மலேசிய மனிதவள அமைச்சர் ஆர். ரமணன் தெரிவித்துள்ளார்.

சிங்கப்பூருக்கு வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 7) தாம் அதிகாரத்துவ வருகை மேற்கொண்ட போது, தற்காலிக மனிதவள அமைச்சர் ஜாஸ்மின் லாவ்வைச் சந்தித்துப் பேசியதாகவும் தொழில் துறை ஒத்துழைப்பு மேம்பாடு குறித்து அப்போது இருவரும் கலந்துரையாடியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

வருங்காலப் பொருளியலுக்கான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஊழியரணியைத் தயார்படுத்துவதில் மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் பற்றிப் பேசியதோடு, தற்போதைய ஊழியர் சந்தையின் வளர்ச்சி குறித்து இருதரப்பும் கருத்துகளைப் பரிமாறிக் கொண்டதாகவும் திரு ரமணன் கூறினார்.

“மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் வேலைவாய்ப்புச் சூழலில் விரைவான மாற்றங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.

“எனவே, மாறிவரும் வேலைச்சூழல் மற்றும் பொருளியல் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தொழிலாளர் கொள்கைகளும் பணியாளர் பாதுகாப்பும் தொடர்ந்து உருவாகி வருவதை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும்,” என்று அவர் வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 7) வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திறன் மேம்பாட்டு முயற்சிகளோடு நவீன தொழில்நுட்பம், செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகியவற்றைக் கடைப்பிடிக்கக்கூடிய ஊழியரணியைச் சிறந்த முறையில் தயார்ப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இருவரின் ஆலோசனையில் உள்ளடங்கியதாக திரு ரமணன் கூறினார்.

“தொழிலாளர் நலன்களிலும் உரிமைகளிலும் எந்தவொரு விட்டுக் கொடுப்பும் இன்றி, முற்போக்கான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வேலைவாய்ப்புச் சூழலை உருவாக்க வேண்டும்.

“அந்த முயற்சியின்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான அனுபவங்களையும் சிறந்த நடைமுறைகளையும் பகிர்ந்துகொள்வது முக்கியமானது,” என்றார் அவர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
இந்தியாவில் 2050ஆம் ஆண்டுவாக்கில் சராசரியாக ஐவரில் ஒருவர் 60 வயதைக் கடந்தவராக இருப்பார் என்கிறது ஆய்வு.

வளர்ச்சியடையும் முன்பே தளர்ச்சி: வேகமாக மூப்படையும் மக்கள்தொகை

08 Aug 2026 - 5:39 PM

‘ராமாயணா’ படத்தில் ஒரு காட்சி.

உலகெங்கும் 50,000 திரையரங்குகளில் வெளியாகும் ‘ராமாயணா’

08 Aug 2026 - 4:20 PM

தென்கொரிய அரசாங்க அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் எள் தானியத்தைக் கொண்ட ‘பேகல் செசமி’ சமையல் பொருளில் போதைப்பொருள்கள் கலக்கப்பட்டது தெரியவந்தது.

எள் தானியம் உள்ள சமையல் பொருளில் போதைப்பொருள்: சிஎன்பி விசாரணை

07 Aug 2026 - 10:12 PM

விபத்தைத் தொடர்ந்து சாலையின் நடுவே  இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநர்கள் விழுந்து கிடப்பதையும் அவர்களைச் சுற்றி சிலர் நிற்பதையும் அச்சம்பவம் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட புகைப்படங்களில் காணமுடிந்தது.

விரைவுச்சாலை விபத்தில் 58 வயது மோட்டார் சைக்கிளோட்டி மரணம்

08 Aug 2026 - 10:59 AM

மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் ஒரு தனித்துவமான, நெருங்கிய தொழிலாளர் உறவைப் பகிர்ந்துகொள்வதாகக் குறிப்பிட்ட திரு ரமணன், இது திறமை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டில் புதிய ஒத்துழைப்புக்கான வழிகளை ஆராய இரு நாடுகளுக்கும் அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது என்றார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஊழியர்மனிதவளம்மலேசியா

தொடர்புடைய செய்திகள்