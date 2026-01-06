Home
மலேசியாவின் முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மகாதீர் முகம்மது - கோப்புப் படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவின் முன்னாள் பிரதமர் மகாதீர் முகம்மது, தனது இல்லத்தில் கீழே விழுந்ததால், கோலாலம்பூரில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 6) அன்று காலை 9:30 மணியளவில் தவறுதலாகக் கீழே விழுந்த அவரைத் தேசிய இதயக் கழக (ஐஜேஎன்) மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளதாக மலேசிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

இந்தத் தகவலை டாக்டர் மகாதீர் தரப்பிலிருந்து அவரது பேச்சாளர் சுஃபி யூசோஃப் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

டாக்டர் மகாதீர் சுயநினைவுடன் இருந்தார் என்று குறிப்பிட்ட சுஃபி, தற்போது அவர் விரிவான மருத்துவக் கண்காணிப்பில் உள்ளதாக மேலும் சொன்னார். சிகிச்சைகள் தொடர்கின்றன. 1925ஆம் ஆண்டு ஜூலை 10ஆம் தேதி பிறந்த டாக்டர் மகாதீர், மலேசியாவின் நாலாவது மற்றும் ஏழாவது பிரதமராகப் பதவி வகித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

