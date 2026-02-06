Home
பாகிஸ்தானின் பள்ளிவாசல் வெடிப்புச் சம்பவத்தில் பலர் பலி, ஏராளமானோர் காயம்

இஸ்லாமாபாத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 6) பள்ளிவாசலில் நடந்த வெடிப்புச்சம்பவத்தில் காயமடைந்த ஒருவர் மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறார். - படம்: ஏஎஃப்பி
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள ஷியா பள்ளிவாசல் ஒன்றில் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 6) நடந்த வெடிப்புச் சம்பவத்தில் பலர் உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

தென்கிழக்கு இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள கதீஜா துல் குப்ரா பள்ளிவாசலில் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையின்போது பள்ளிவாசலில் வெடிப்புச் சம்பவம் நடந்ததாக அதிகாரி ஜாஃபர் இக்பால் தெரிவித்தார்.

“பலர் மருத்துவமனைகளுக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்த நேரத்தில் எத்தனை பேர் இறந்துள்ளனர் என்பதைச் சொல்லமுடியாது,” என்று அவர் கூறினார்.

எந்த வகை வெடிப்பு என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்று காவல்துறை பேச்சாளர் ஒருவர் கூறினார்.

வெடிப்புச் சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்தில் மீட்புக் குழுவினர் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

