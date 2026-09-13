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இந்தோனீசியாவில் பயணிகள் கப்பல் கவிழ்ந்து விபத்து: அறுவர் உயிரிழப்பு; 130 பேரைக் காணவில்லை

இந்தோனீசியாவில் பயணிகள் கப்பல் கவிழ்ந்து விபத்து: அறுவர் உயிரிழப்பு; 130 பேரைக் காணவில்லை

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செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி, கிழக்கு ஜாவா நகரமான சுரபாயாவிலிருந்து தெற்கு கலிமந்தான் நகரமான பஞ்சர்மசினை நோக்கி ‘விர்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் 8’ எனும் அக்கப்பல் புறப்பட்டதாக மீட்புக் குழு கூறியது. - படம்: விர்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் 8/ஃபேஸ்புக்

ஜகார்த்தா: ஜாவா கடல் பகுதியில் மூழ்கியதாக அறிவிக்கப்பட்ட பயணிகள் கப்பலிலிருந்த 113 பேர் மீட்கப்பட்ட நிலையில், எஞ்சிய 130 பேரைத் தேடும் பணியில் இந்தோனீசிய மீட்புக் குழுவினர் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்டம்பர் 13) ஈடுபட்டனர்.

மீட்கப்பட்டவர்களில் அறுவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக அந்நாட்டுத் தேடுதல், மீட்பு அமைப்பு தெரிவித்தது.

30 கப்பல் பணியாளர்கள் உட்பட243 பேருடன் சென்ற இந்தோனீசியப் பயணிகள் கப்பல், செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி அதிகாலையில் மோசமான வானிலை காரணமாகக் கட்டுப்பாட்டு அறை, பிற கப்பல்களுடனான தொடர்பை இழந்தது.

இதனால், முதலில் அது மாயமானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

பின்னர், கூடுதல் விவரங்கள் எதையும் வழங்காமல் அந்தப் பயணிகள் கப்பல் மூழ்கிவிட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், மீட்புக் குழுவினர் 107 பேரை உயிருடன் மீட்டதாகவும் அறுவர் இறந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகவும் எஞ்சிய 130 பேரைக் காணவில்லை எனவும் மீட்பு அமைப்பு செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி தெரிவித்தது.

செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி, கிழக்கு ஜாவா நகரமான சுரபாயாவிலிருந்து தெற்கு கலிமந்தான் நகரமான பஞ்சர்மசினை நோக்கி ‘விர்கோ டிரான்ஸ்போர்ட் 8’ எனும் அக்கப்பல் புறப்பட்டதாக மீட்பு அமைப்பு கூறியது.

மீட்புக் குழுவின் பஞ்சர்மசின் அலுவலகத் தலைவர் காணொளி வாயிலாக வெளியிட்ட அறிக்கையில், பல்வேறு கப்பல்கள் மூலம் மீட்கப்பட்டோர் அனுப்பிவைக்கப்பட்டதாகவும் அவர்களில் சிலர் கிழக்கு ஜாவா துறைமுகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவர் என்றும் கூறினார்.

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மேலும், கப்பல் கடைசியாக இருந்ததாகக் கருதப்படும் இடத்தை நோக்கி மீட்புக் குழு ஒன்றையும் கப்பல்களையும் ஹெலிகாப்டர் ஒன்றையும் அனுப்பித் தேடுதல் பணியைத் தொடங்கியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

17,000 தீவுகளைக் கொண்ட நாடான இந்தோனீசியாவில், விமானப் பயணத்தைவிடக் கடல்வழிப் பாதைகள் மலிவானவையாகவும் எளிதில் செல்லக்கூடியவையாகவும் இருப்பதால், கடல்வழிப் போக்குவரத்து முதன்மையானதாகக் கருதப்படுகிறது.

இருப்பினும், அங்குப் பாதுகாப்புத் தரநிலைகள் கடுமையாகப் பின்பற்றப்படவில்லை என்பதால், ஒப்பீட்டளவில் விபத்து விகிதம் அதிகமாக உள்ளது.

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