நியூயார்க்: “அமெரிக்காவுக்கு அதிகமான வரி செலுத்துவதால் இந்தியப் பிரதமர் மோடி, என்னை நினைத்து மகிழ்ச்சி அடையமாட்டார்,” என்று அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா மீது புதிதாக வரி விதிக்கப்படும் என்று மிரட்டல் விடுத்த இரு நாள்களில் அவர் அந்தக் கருத்தைக் கூறியுள்ளார்.
“பிரதமர் மோடி என்னைப் பார்க்க வந்தார். ‘சார், நான் வரலாமா, எஸ் வாருங்கள்’ என்றேன்.
“மோடியுடன் எனக்கு நல்ல உறவு இருக்கிறது. ஆயினும், அதிகமான வரி போட்டிிருப்பதால் அவர் என் மீது மகிழ்ச்சி காட்டமாட்டார்,” என்று திரு டிரம் கூறியுள்ளார். உலகத்திலேயே ஆக அதிகமாக 50 விழுக்காடு வரியை இந்தியாமீது திரு டிரம்ப் சுமத்தி இருப்பது தெரிந்ததே.