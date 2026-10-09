ஸ்டாக்ஹோம்: கனடாவின் புகழ்பெற்ற கவிஞரும் எழுத்தாளருமான 76 வயது ஆன் கார்சனுக்கு 2026ஆம் ஆண்டிற்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
“பண்டைய மரபுகளுடன் உரையாடி, தற்கால இலக்கியத்திற்குப் புதிய வடிவங்களைப் படைத்துள்ள அவரது துணிச்சலான படைப்புகளுக்காக” இவ்விருது வழங்கப்படுவதாக ஸ்வீடிஷ் அகாடமி வியாழக்கிழமை (அக்டோபர் 8) தெரிவித்தது.
அவருக்கு 12 மில்லியன் ஸ்வீடிஷ் குரோனர் (கிட்டத்தட்ட யுஎஸ்$1.2 மில்லியன்) பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும்.
கவிதை, உரைநடை, மொழிபெயர்ப்பு ஆகியவற்றில் எல்லைகளைக் கடந்து எழுதியுள்ள இவரின் படைப்புகளில், 1998ல் வெளிவந்த ‘ஆட்டோபயோகிராபி ஆஃப் ரெட்’, 2019ல் வெளிவந்த ‘நோர்மா ஜீன் பாக்கர் ஆஃப் ட்ராய்’ ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை. பார்க்கின்சன் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஆன் கார்சன், சிகிச்சையாக 70வது வயதில் குத்துச்சண்டை பயிற்சி பெறத் தொடங்கினார்.
“அனைவருக்கும் பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது என்று நினைக்கிறேன்; இனி என் புத்தகத்தின் அட்டையில் ஒரு ஒட்டுவில்லை இருக்கும்,” என்று நோபெல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து ஐஸ்லாந்தில் உள்ள கார்சன் நகைச்சுவையாகக் கூறினார்.
2026 நோபெல் வெற்றியாளர்கள்
இவ்வாண்டு இதுவரை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நோபெல் பரிசுகள்:
மருத்துவம்: கர்ல் டைசரோத், பீட்டர் ஹெகெமேன், ஜார்ஜ் நாகல். ஒளியியல் மூலம் மூளைச் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் ‘ஆப்டோஜெனடிக்ஸ்’ கண்டுபிடிப்பு.
இயற்பியல்: பிரான்சிஸ் ஹால்சன். ‘ஐஸ்கியூப்’ கருவி மூலம் அண்டத்தை வரைபடமாக்கும் ஆய்வு.
வேதியியல்: ஹென்றி பி. காகன், கென்சோ சோவாய். சமச்சீரற்ற கரிமச் சேர்க்கையில் நேரியல் அல்லாத விளைவுகள் பற்றிய ஆய்வு.
அமைதிக்கான நோபெல் பரிசு வெள்ளிக்கிழமை (அக்டோபர் 9) அறிவிக்கப்படும்.
டைனமைட்டைக் கண்டுபிடித்த ஸ்வீடன் நாட்டு அறிவியலாளர் ஆல்பிரெட் நோபெல் உருவாக்கிய உலகின் பெருமதிப்புமிக்க நோபெல் பரிசு 1901ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இயற்பியல், வேதியியல், மருத்துவம், இலக்கியம், அமைதி ஆகிய துறைகளுடன், 1969 முதல் பொருளியல் துறையும் சேர்க்கப்பட்டது. ஸ்வீடன், நார்வே நாட்டு நிறுவனங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வெற்றியாளர்களுக்கு 24 காரட் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட பதக்கம், சான்றிதழ், பரிசுத் தொகை வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது.