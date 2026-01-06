நியூயார்க்: அமெரிக்க ராணுவத்தால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள வெனிசுவேலா நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் நிக்கலாஸ் மதுரோ, அவர்மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளார்.
நியூயார்க் நீதிமன்றத்தில் முதன்முறையாக முன்னிலையாக்கப்பட்ட மதுரோ 63, ’’நான் நிரபராதி; எந்தவொரு குற்றமும் புரியவில்லை. நான் கண்ணியமான நபர். அமெரிக்கா சுமத்தியுள்ள போதைப்பொருள் சார்ந்த எந்தவொரு குற்றச்செயலிலும் நான் ஈடுபடவில்லை,’’ என்று நீதிமன்றத்தில் கூறினார்.
தாம் வெனிசுவேலா நாட்டின் அதிபர் என்பதை வலியுறுத்திய அவர் ஸ்பானிஷ் மொழியில் பேசினார். மதுரோவின் வாதத்தை மொழிப்பெயர்ப்பாளர் ஒருவர் நீதிமன்றத்தில் விளக்கினார்.
அமெரிக்க ராணுவத்தால் கைது செய்யப்பட்டு அண்மையில் பதவியிழந்த வெனிசுவேலா அதிபர், அவரது மனைவி சிலியா ஃபுளோரஸ் இருவரும் போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் திங்கள்கிழமை (ஜனவரி 5) மென்ஹாட்டன் மத்திய நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகினர். சிலியா புளோரஸும் தான் குற்றவாளி அல்ல என்ற வாதத்தை முன்வைத்தார்.
அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாகப் போதைப்பொருள் கடத்தலை ஊக்குவித்ததாக வெனிசுவேலா அதிபர் மதுரோ மீது குற்றம்சாட்டிய அமெரிக்கா, கடந்த 3ம் தேதி தமது ராணுவப்படையின் மூலம் அந்நாட்டின் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தியது நினைவுகூரத்தக்கது.
இதற்கிடையே மதுரோவின் வாதத்தை மாவட்ட நீதிபதி ஆல்வின் ஹெல்லர்ஸ்டெய்ன் நிராகரித்துவிட்டார். இவ்வழக்கு மீண்டும் மார்ச் 17ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுமார் அரை மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த விசாரணையின்போது, நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே மதுரோவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும்படி பலர் கூடியிருந்தனர்.