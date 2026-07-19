Home
quick-news-icon

பாலஸ்தீனர்கள் உள்ள சிறையைச் சுற்றி முதலைகளை வைக்க திட்டம்

பாலஸ்தீனர்கள் உள்ள சிறையைச் சுற்றி முதலைகளை வைக்க திட்டம்

2 mins read
2baa8005-f431-467b-9258-2a5600a45bf8
ஜெருசலத்தில் கடந்த புதன்கிழமை (ஏப்ரல் 15) செய்தியாளர்களிடம் பேசும் இஸ்ரேலின் தேசியப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இடாமர் பென் கிவிர். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

ஜெருசலம்: முதலைகளை வனவிலங்குப் பட்டியலிலிருந்து அகற்றி ‘கூண்டில் வளர்க்கப்படும் வனவிலங்கு’ என இஸ்ரேலின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இடித் சில்மேன் மறுவகைப்படுத்தியுள்ளார். 

பாலஸ்தீனக் கைதிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ள சிறை ஒன்றைச் சுற்றி முதலைகளைக் கொண்டு அரண் அமைக்கலாம் என்று கடந்த டிசம்பரில் முன்மொழிந்ததாகக் கூறப்படும் தீவிர வலதுசாரி தேசியப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் இடாமர் பென் கிவிர் இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ளார். 

புளோரிடாவின் ‘அலிகேட்டர் அல்காட்ராஸ்’ குடியேற்றத் தடுப்புக்காவல் மையத்தைப் போன்ற ஒரு திட்டத்தை அவர் முன்மொழிந்திருந்தார்.

“நீங்கள் தப்பிக்க முயற்சி செய்ய நினைக்கிறீர்களா? மீண்டும் ஒருமுறை சிந்தியுங்கள்,” என்று  பென் கிவிர், சனிக்கிழமை (ஜூலை 16) வெளியிட்ட தமது  ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் எச்சரித்துள்ளார்.

அத்துடன் அவர், முதலை ஒன்றைச் சங்கிலியால் தாம் பிடித்துக்கொண்டிருப்பது போல காண்பிக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவுப் படத்தையும்  பகிர்ந்திருந்தார்.

2025ஆம் ஆண்டில் பென் கிவிர் இந்த யோசனையை முதன்முதலில் முன்வைத்தபோது, இஸ்ரேலின் இயற்கை, பூங்காக்கள் ஆணையம்  இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக இஸ்ரேலின் செய்தி ஊடகங்கள் தெரிவித்தன.

தற்போதைய இந்த மறுவகைப்படுத்துவது மூலம், இந்த விலங்குகளைக் கண்காணிக்கும் அதிகாரம் அந்த ஆணையத்திடமிருந்து ‘பாதுகாப்பு அமைப்பு’ எனக் கூறப்படும் குழு ஒன்றுக்கு மாற்றப்படுகிறது.

 பென் கிவிர் நிர்வகிக்கும் இஸ்ரேல் சிறைச்சாலை அமைப்பு, அத்தகைய ஒரு பாதுகாப்பு அமைப்பு எனக் கூறப்படுகிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
குடும்பத்தினர் சூழ, கென்னத் ஜெயரத்னம் தூக்கத்திலேயே அமைதியாக உயிர் நீத்ததாக அவரின் மனைவி தெரிவித்தார்.

சீர்திருத்தக் கட்சித் தலைமைச் செயலாளர் கென்னத் ஜெயரத்னம் காலமானார்

19 Jul 2026 - 3:33 PM

ஜோகூர் மாநில முதல் அமைச்சர் ஒன் ஹஃபீஸ் காஜி.

ஆட்சிமன்ற மாற்றம் நிர்வாகப் புதுப்பித்தலின் ஒரு பகுதிதான்: ஒன் ஹஃபீஸ்

19 Jul 2026 - 3:23 PM

ஜாலான் துன் ரசாக் சாலையில் விழுந்த மரத்தை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்ட மீட்புப் பணியாளர்கள்.

சிங்கப்பூர்த் தூதரகத்திற்கு அருகே மரம் விழுந்து ஒருவர் மரணம்

19 Jul 2026 - 2:22 PM

அந்த 56 வயது பிரிட்டிஷ் ஆடவர் திருடிய பொருள்களின் மொத்த மதிப்பு கிட்டத்தட்ட $1,200 எனக் காவல்துறை தெரிவித்தது. 

சாங்கி விமான நிலையக் கடைகளில் திருடிய வெளிநாட்டவர் கைது

19 Jul 2026 - 1:09 PM

இணையத்தில் வெளியான தகவல்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தப்பட்டதாக சிங்கப்பூர்த் தேர்வு, மதிப்பீட்டுக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

‘ஓ லெவல்’ ஆங்கிலப் பாட வாய்மொழித் தேர்வில் குளறுபடி இல்லை என அறிவிப்பு

18 Jul 2026 - 6:53 PM

ஜூலை 13ஆம் தேதி பூன் கெங் எம்ஆர்டி அருகே சிராங்கூன் சாலையைக் கடந்தவரிடம் அதிகாரிகள் பேசினர்.

கண்ட இடங்களில் சாலையைக் கடந்தவர்களுக்கு $50 அபராதம்

18 Jul 2026 - 2:36 PM

தமிழ்நாடு எரிசக்திக் கட்டமைப்பு தொடர்பான 231 திட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட ரூ.15,032 கோடி முதலீட்டை ஈர்த்துள்ளது.

முதலீடுகளுக்கு உகந்த மாநிலங்கள் பட்டியலில் 3வது இடத்தில் தமிழ்நாடு

18 Jul 2026 - 4:26 PM

ஜாலான் பெசார் சமூக மன்றத்தில் ஜூன் 15அன்று ஒளிபரப்பான ஜப்பான்,. நெதர்லாந்து போட்டியை பார்வையிட்டு மகிழ்ந்த பொதுமக்கள்.

வழிபாட்டுத் தலங்களில் உலகக் கிண்ணக் காற்பந்து சிறப்பு நேரடி ஒளிபரப்பு

18 Jul 2026 - 8:46 PM

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் 75ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாக் கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் (வலது), சங்கத்தின் தலைவர் தனபால் குமார் (நடுவில்), தமிழ் வளர்ச்சிக் குழுவின் தலைவர் தினேஷ் வாசு தாஸ் (இடது).

தமிழ்மொழியை வாழும் மொழியாக்க ஒன்றிணைவோம்: பிரதமர் வோங்

17 Jul 2026 - 9:09 PM

சிங்கப்பூரில் ஏறத்தாழ கால்நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு பூத்துக் குலுங்கும் ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்.

சிங்கப்பூர் பூமலையில் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் பூத்த ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்

17 Jul 2026 - 10:26 PM

புதன்கிழமை (ஜூலை 15) சட்டமாக்கப்பட்ட இந்த விதிமுறை, ‘நைல்’ ஆற்று முதலைகள் வளர்க்கப்படலாம் என்ற நிபந்தனையை விதிக்கிறது.

ஆனால் அவை ஒரு பாதுகாப்பு அமைப்பின் வசம் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவை காடுகளுக்குள் தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் இயக்குநரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின்கீழ் வளர்க்கப்பட வேண்டும்  என்றும் அந்தச் சட்டம் குறிப்பிடுகிறது. 

குறிப்புச் சொற்கள்
முதலைஇஸ்‌ரேல்பாலஸ்தீனம்கைதிசிறை

தொடர்புடைய செய்திகள்