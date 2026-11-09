வார்சா: போலந்தின் கிராக்கோ நகரின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பிரதான சதுக்கத்தில் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 7) துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி ஆறு பேரைக் கொன்ற இளம் துப்பாக்கிக்காரர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டுக் காவல்துறை திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 9) தெரிவித்துள்ளது.
போலந்து வரலாற்றிலேயே முன்னெப்போதும் நிகழாத ஒரு பெரும் துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவமாக இது பார்க்கப்படுகிறது. சதுக்கத்தில் இருந்த பொதுமக்கள் மீது தமது காரில் இருந்தபடியே சரமாரியாகத் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய சில நிமிடங்களிலேயே, காவல்துறையினர் அந்த ஆடவரைத் துப்பாக்கியால் சுட்டுத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர்.
இருப்பினும், கைது செய்யப்பட்ட அந்தத் துப்பாக்கிக்காரர் குறித்த முழு விவரங்கள் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
தென்கிழக்கு போலந்தில் அமைந்துள்ள ஓஸ்ட்ரோவீக் ஸ்வியெடோக்ரிஸ்கி நகரைச் சேர்ந்த 24 வயது துப்பாக்கிக்காரர், தீவிர வலதுசாரி சித்தாந்தத்தால் தூண்டப்பட்டு இத்தாக்குதலை நடத்தியிருக்கலாம் என்று அரசுத் தரப்பில் ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டது.
இதனையடுத்து, போலந்து அதிகாரிகள் இந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து சற்றே பின்வாங்குவது போன்ற சூழல் நிலவுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.