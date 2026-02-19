கோலாலம்பூர்: ‘ரீசெட்’ இயக்கத்தில் இணைந்த நாடாளுமன்ற, மாநில சட்டமன்ற, கட்சிப் பிரிவுகளில் உள்ள தலைவர்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அதன் கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று பெர்சத்துவின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் ஹம்சா ஸைனுடின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
‘ரீசெட்’ என்பது திருத்தம் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு தொடக்கப் புள்ளியாகும். இது நாட்டின் தெளிவான, நம்பிக்கைக்குரிய எதிர்காலத்திற்காகக் கூட்டு வலிமையை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான அவர் கூறினார்.
எனவே, ‘ரீசெட்’ என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையை உறுதியான செயலாக மாற்றும் பொறுப்பு, இப்போது போராட்டத்தில் உள்ள அனைத்துத் தோழர்களிடமும் உள்ளது.
பிரிவு மட்டத்திலோ, மாநில சட்டமன்றத்திலோ நாடாளுமன்றத்திலோ அல்லது அமைப்பின் ஒவ்வொரு மட்டத்திலோ அது இருக்க வேண்டும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை, லாருட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான ஹம்சா, கட்சி அரசியலமைப்பின் பிரிவு 22.5ன் கீழ் கட்சியின் ஒழுங்குமுறை வாரியத்தின் முடிவின்பேரில் பெர்சத்துவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.
அதன் பிறகு, ஹம்சா 19 பெர்சத்து எம்.பி.க்களுடன் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டார்.
இந்த ரீசெட் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தனிநபருக்கு வெறுமனே ஒரு முழக்கம் அல்லது ஆதரவைக் காட்டுவது அல்ல என்று அவர் கூறினார். மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தைரியம், நேர்மை, அர்ப்பணிப்பு தேவை என்று வலியுறுத்தினார்.
மீட்டமைத்தல் என்பது வருத்தத்துடன் திரும்பிப் பார்ப்பது மட்டுமல்ல, நம்பிக்கையுடன் முன்னேறுவதும் ஆகும் என்று அவர் கூறினார்.
கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட அனைவருக்கும், குறிப்பாக பெர்சத்து தலைவர்கள் மற்றும் முன்னாள் தலைவர்களுக்கும் ஹம்சா தனது நன்றியைத் தெரிவித்தார்.
அரசியல் கட்சிக்கு வெளியே உள்ள அரசு சாரா ஆதரவாளர்கள் உட்பட நாடு முழுவதிலுமிருந்து பல நண்பர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர். இந்தப் போராட்டத்தின் மதிப்புகளை எந்தக் கட்சியாலும் தடுக்க முடியாது என்பதை இது நிரூபிக்கிறது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.