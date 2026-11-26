கோலாலம்பூர்: ரோஹிங்யா மக்களுக்கு எதிராக மியன்மார் இனப் படுகொலையில் ஈடுபட்டது என்று அனைத்துலக நீதிமன்றம் அண்மையில் தீர்ப்பளித்தது.
அந்தத் தீர்ப்புக்கு இணங்க மியன்மார் நடைமுறைகளைச் செயல்படுத்தும் வரை தங்களைத் தொடர்ந்து மலேசியாவில் இருக்க அனுமதிக்குமாறு அந்நாட்டில் உள்ள ரோஹிங்யா மக்கள் அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
நவம்பர் 19ஆம் தேதி தீர்ப்பு விதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பல்லாண்டுகளாக அவதிக்கு ஆளான தாங்கள் மியன்மார் திரும்பக்கூடும் என்ற நம்பிக்கை ரோஹிங்யா மக்களிடம் பிறந்துள்ளது.
அதேவேளை, மியன்மாரின் ராணுவ அரசாங்கம் உள்நாட்டுப் போரில் ஈடுபட்டுள்ளதாலும் அது அனைத்துலக நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு இணங்கி நடந்துகொள்ளும் என்ற உத்தரவாதம் இல்லாததாலும் ரோஹிங்யா மக்கள் தொடர்ந்து சிக்கலை எதிர்நோக்குகின்றனர்.
மலேசியாவில் இடம்பெறும் மாற்றங்கள்
தனது அகதிகள் பதிவுமுறையை முழுமையாக மாற்றிவரும் மலேசியா, ஆயிரக்கணக்கான ரோஹிங்யா மக்களை மூன்றாவதாக ஒரு நாட்டுக்கு மாற்றுவது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறது.
பங்ளாதேஷுக்கு அடுத்த நிலையில் மலேசியாவில்தான் ஆக அதிக எண்ணிக்கையில் ரோஹிங்யா அகதிகள் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர். பங்ளாதேஷில் கிட்டத்தட்ட 1.2 மில்லியன் ரோஹிங்யா அகதிகள் இருக்கின்றனர்.
இவ்வாண்டு செப்டம்பர் நிலவரப்படி கிட்டத்தட்ட 133,400 ரோஹிங்யா அகதிகள் மலேசியாவில் இருப்பதாக ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத்தின் அகதிகள் அமைப்பில் பதிவுசெய்யப்பட்டது. இது, அந்நாட்டில் உள்ள ஒட்டுமொத்த அகதிகள் எண்ணிக்கையில் ஏறத்தாழ பாதிக்கும் அதிகமாகும்.
ரோஹிங்யா மக்கள் கூறுவது
பாதுகாப்பு தொடர்பில் நம்பகமான உத்தரவாதங்கள் இருந்தால் மட்டுமே தாங்கள் மியன்மாருக்குத் திரும்ப எண்ணம் கொண்டிருப்பதாக ரோஹிங்யா மக்கள் சிலர் கூறுகின்றனர்.
மியன்மார்தான் தங்களின் தேசம், மலேசியா தங்கள் நாடு இல்லை என்றாலும்கூட நிலைமை பாதுகாப்பாக மாறும் வரை தங்களை மலேசியாவில் தங்க அனுமதி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.
மியன்மாரின் ராணுவ அரசாங்கத்தின்மீது தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று ரோஹிங்யா மக்கள் கூறுகின்றனர்.
2017ல் மியன்மார் ராணுவம் மேற்கொண்ட அடக்குமறை நடவடிக்கையால் ரோஹிங்யா மக்கள் பலர் பங்ளாதேஷுக்குச் சென்றனர். எனினும், அதற்குப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே அவர்கள் மியன்மாரைவிட்டு வெளியேற நேரிட்டது.
1978ல் ராக்கைன் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ராணுவ நடவடிக்கை காரணமாக 200,000க்கும் அதிகமான ரோஹிங்யா மக்கள் எல்லை தாண்டிச் சென்றனர். அவர்களில் சிலர் மலேசியாவுக்கும் சென்றனர்.