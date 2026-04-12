மாஸ்கோ/கிய்யேவ்: ஈஸ்டர் விடுமுறையை முன்வைத்து ரஷ்யாவும் உக்ரேனும் ஏற்படுத்திக்கொண்ட தற்காலிகச் சண்டை நிறுத்தத்தை மீறியதாக இருநாடுகளும் ஒன்றையொன்று குற்றஞ்சாட்டிக்கொண்டன.
கிழக்கு ஐரோப்பாவில் ஈஸ்டர் கொண்டாட்டங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்ரல் 12) நடைபெறுகின்றன. ரஷ்யா, உக்ரேன் இருநாடுகளும் சனிக்கிழமை பிற்பகல் நான்கு மணி தொடங்கி, ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு வரையில் 32 மணிநேர சண்டை நிறுத்தத்துக்கு உடன்பட்டன.
ரஷ்ய எல்லையில் உள்ள இரண்டு பகுதிகளின் ஆளுநர்கள், குர்ஸ்க், பெல்கொரொட் ஆகிய வட்டாரங்களில் உக்ரேனிய ஆளில்லா வானூர்திகள் (ட்ரோன்) தாக்குதல் நடத்தி அதில் ஐவர் காயமடைந்தாகத் தெரிவித்தனர்.
உக்ரேனிய ராணுவத் தளபதி, ரஷ்யப் படைகள் சண்டை நிறுத்த உடன்பாட்டை 469 முறை மீறியதாகக் குற்றஞ்சாட்டினார். அவற்றில் துப்பாக்கிகள், வெடிகுண்டுகள், ஆளில்லா வானூர்தி வழியான தாக்குதல்கள் அடங்கும் என்று அவர் விவரித்தார்.
அமெரிக்காவின் உதவியுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட சண்டை நிறுத்த விதிமீறல்களை ராய்ட்டர்ஸ் ஊடகம், உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.