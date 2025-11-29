கோத்தாகினபாலு: மலேசியாவின் மேற்குப் பகுதியில் 1.7 மில்லியன் மக்கள் தொகையைக் கொண்ட சாபா மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) தொடங்கியது.
மழை வெள்ளத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் காலை 7.30 மணிமுதல் மக்கள் தேர்தலில் பங்கெடுக்கின்றனர். தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க அங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள 882 வாக்குச் சாவடிகளை நோக்கி சிலர் படகுகளிலும் கூட செல்கின்றனர் என பெர்னாமா ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது.
பருவநிலையைக் கருத்தில்கொண்டு மக்கள் விரைவாக வாக்களிக்கும்படி மலேசியத் தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. வாக்குச் சாவடிகள் மதியம் தொடங்கி படிப்படியாக மாலை 5.30 மணிக்குள் மூடப்படும். தேர்தல் முடிவுகள் இரவு 10 மணிமுதல் வெளியிடப்படும்.
சட்டமன்றத்துக்கான 73 தொகுதிகளுக்கு 596 வேட்பாளர்கள் இம்முறை போட்டியிடுகின்றனர். அவர்களில் 74 சுயச்சை வேட்பாளர்களும் அடங்குவர். சில இடங்களில் நான்குமுனைப் போட்டி நடப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் வெகு தொலைவில் உள்ள மத்திய கெனிங்காவ் பகுதியின் டுலிட் தொகுதியில் மட்டும் 14 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.
மலேசிய தீபகற்பத்தையும் உள்ளூரையும் சேர்ந்த கட்சிகள் தேர்தலில் நிற்பதால், வெற்றியாளர்களைக் கணிப்பது சவாலானது என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.
அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், மின்சார இணைப்பு போன்றவற்றுடன் முறையான உள்கட்டமைப்பு இல்லாமை அங்குள்ள மக்களை வெகுவாக பாதித்துவந்துள்ளது. ஆகவேதான், உள்ளூர் கட்சிகளின் சுயாட்சிக்கான குரல்களும் இந்தத் தேர்தலில் அங்கு ஒலிக்கின்றன.
உலகிலேயே மூன்றாவது பெரிய தீவு போர்னியோ ஆகும். அதில் மலேசியாவின் சாபா, சரவாக் மாநிலங்களும் லபுவான் கூட்டரசுப் பிரதேசமும் உள்ளன. தீவின் மற்ற இரண்டு பகுதிகளில் புருணையும் இந்தோனீசியாவும் ஆட்சி செய்கின்றன.