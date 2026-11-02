Home
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

சைக்கிளோட்டியின் மரணத்தை விளைவித்த சிங்கப்பூரருக்குச் சிறை: பெர்த்

சைக்கிளோட்டியின் மரணத்தை விளைவித்த சிங்கப்பூரருக்குச் சிறை: பெர்த்

படம்: 9நியூஸ்

02 Nov 2026 - 9:33 pm

1 mins read

ஆஸ்திரேலியாவின் பெர்த் நகரில் சைக்கிளோட்டி ஒருவர்மீது காரைக் கொண்டு மோதிய சிங்கப்பூரருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள், ஒன்பது மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

2024ஆம் ஆண்டு நேர்ந்த சைக்கிளோட்டி விபத்தில் மாண்டதைத் தொடர்ந்து 29 வயது இங் ஜிங் காய், ஆகஸ்ட் மாதம் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் உயர் நீதிமன்றம் இங்குக்கான தீர்ப்பைத் திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 2) விதித்தது.

இங், 2024ஆம் ஆண்டு மே 24ஆம் தேதி கைதானர். அன்றிலிருந்து அவர் ஆஸ்திரேலியாவின் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தார்.

அதே ஆண்டு ஜூன் 21ஆம் தேதி, இங்மீது சுமத்தப்பட்டிருந்த கொலைக் குற்றம் பின்னர் தளர்த்தப்பட்டது.

2024ஆம் ஆண்டு மே 20ஆம் தேதி குடும்பத்துடனும் நண்பர்களுடனும் விடுமுறைக்காக பெர்த் வந்த இங், தமது காதலியைக் கரம்பிடிப்பதற்கான விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தவிருந்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

முன்னாள் கணித ஆசிரியரான இங், கார்லிஸ்லே என்ற பகுதியில் சாம்பல் நிற கியா கார்னிவல் காரை ஓட்டிச்சென்றார்.

மே 24ஆம் தேதி, பிற்பகல் 1.45 மணியளவில் சம்பவம் நேர்ந்தது. மின்சைக்கிளை ஓட்டிய பார்க் ஜான் பெர்ன்ஸ் என்ற ஆடவர் இங்கின் காரிலிருந்து விலையுயர்ந்த பொருள்கள் கொண்ட பையைத் திருடியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
பிலிப்பைன்ஸின் சிபுவில் பிலிப்பீன்ஸ் தற்காப்பு அமைச்சர் கில்பெர்டோ தியோடோரோ ஜூனியரிடமிருந்து (இடது) 2027ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசியான் தற்காப்பு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கிறார் சிங்கப்பூர்த் தற்காப்பு அமைச்சர் சான் சுன் சிங்.

அமெரிக்கா- ஆசியான் தற்காப்புக் கட்டமைப்பை முன்னெடுக்கும் சிங்கப்பூர்

02 Nov 2026 - 8:36 PM

தமிழகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஊழலாகக் காலி மதுப்புட்டி விவகாரம் உருவெடுத்துள்ளதாகவும் திரு விக்னேஷ் சுட்டிக்காட்டினார்.

‘டாஸ்மாக்’ நிர்வாகத்தைத் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப் பரிசீலனை: அரசு எச்சரிக்கை

02 Nov 2026 - 6:57 PM

அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையின்போது, ‘இ-பாஸ்’ அட்டை வைத்துள்ளவர்கள் விமானப் பயணிகளின் பயணப்பெட்டிகளை கையாளும் பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தது அமைச்சின் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது.

வேலை அனுமதி அட்டை விதிமீறல்: 45 நிறுவனங்களிடம் விசாரணை

02 Nov 2026 - 6:44 PM

அசாதாரணச் சூழலைக் கையாளவும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மின் கட்டமைப்புகளை விரைவாகச் சீரமைக்கவும் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, தமிழக முதல்வர் விஜய்யைத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு அவசர உதவி கோரினார்.

புயல் நிவாரணம்: ஆந்திராவிற்கு உதவும் தமிழ்நாடு

02 Nov 2026 - 6:27 PM

பர்ன்சை இங் காரில் துரத்திச் சென்றபோது காரின் சக்கரத்தில் பர்ன்ஸ் விழுந்தார். அதையடுத்து கிட்டத்தட்ட 25 மீட்டருக்கு இங் காரை ஓட்டிச்சென்றார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
சிங்கப்பூரர்சைக்கிளோட்டிமரணம்

தொடர்புடைய செய்திகள்