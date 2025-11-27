வாஷிங்டன்/ஜோகன்னஸ்பர்க்: ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் கடந்த வாரம் நடந்த ஜி20 தலைவர்களின் உச்சநிலை மாநாட்டை வாஷிங்டன் புறக்கணித்ததை அடுத்து, அடுத்த ஆண்டு ஃபுளோரிடாவில் நடைபெறும் ஜி20 உச்சநிலை மாநாட்டில் பங்கேற்க தென்னாப்பிரிக்கா அழைக்கப்பட மாட்டாது என்று டோனல்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளார். இது, அதற்கு எதிரான ‘தண்டனை நடவடிக்கை’ என்று தென்னாப்பிரிக்கா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் ஆட்சேபனைகளை மீறி, பருவநிலை நெருக்கடி மற்றும் பிற உலகளாவிய சவால்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு பிரகடனத்தை 20 தலைவர்கள் கொண்ட குழு சனிக்கிழமை (நவம்பர் 22) ஏற்றுக்கொண்டது. இது இந்த ஆண்டு ஜி20 மாநாட்டுக்குத் தலைமையேற்ற தென்னாப்பிரிக்காவை ஆயுதபாணியாக்குவதாக வெள்ளை மாளிகை குற்றம் சாட்டியது.
“ஜி20 மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் கலந்துகொண்ட எங்கள் அமெரிக்கத் தூதரகத்தின் மூத்த பிரதிநிதியிடம் ஜி20 தலைமைப் பொறுப்பை ஒப்படைக்க தென்னாப்பிரிக்கா மறுத்துவிட்டது,” என்று டிரம்ப் புதன்கிழமை ட்ரூத் சோஷியலில் ஒரு பதிவில் கூறினார்.
“எனவே, எனது உத்தரவின் பேரில், அடுத்த ஆண்டு ஃபுளோரிடாவின் மையாமி நகரில் நடைபெறும் 2026 ஜி20 மாநாட்டிற்கு தென்னாப்பிரிக்கா அழைக்கப்பட மாடாது,” என்று திரு டிரம்ப் கூறினார்.
தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் சிரில் ராமபோசாவின் அலுவலகம் டிரம்பின் பதிவை ‘வருந்தத்தக்கது’ என்று வர்ணித்தது.
“கடந்த வாரம் உச்சநிலை மாநாட்டில் அமெரிக்கப் பேராளர் குழு இல்லாததால், ஜி20 தலைமைத்துவத்திற்கான ஆவணங்கள் தென்னாப்பிரிக்காவின் அனைத்துலக உறவுகள் மற்றும் ஒத்துழைப்புத் துறையின் தலைமையகத்தில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரக அதிகாரியிடம் முறையாக ஒப்படைக்கப்பட்டன,” என்று ராமபோசா கூறினார்.
இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதம் இரண்டாவது முறையாகப் பதவியேற்றதிலிருந்து, திரு டிரம்ப் தென்னாப்பிரிக்க அரசாங்கத்தின் உள்நாட்டு மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கைகளை விமர்சித்து வருகிறார்.
“அமெரிக்காவுடனான அரசதந்திர உறவை மீட்டெடுக்க அதிபர் ராமபோசாவும் அவரது நிர்வாகமும் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பல இருந்தபோதிலும், அதிபர் டிரம்ப் எங்கள் நாட்டைப் பற்றிய தவறான தகவல் மற்றும் திரிபுகளின் அடிப்படையில் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிராக தண்டனை நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது வருந்தத்தக்கது,” என்று ராமபோசாவின் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
தென்னாப்பிரிக்காவின் கறுப்பின பெரும்பான்மை அரசாங்கம், அதன் வெள்ளை சிறுபான்மையினரைத் துன்புறுத்துவதாகவும், நாட்டில் வெள்ளையின விவசாயிகளிடையே இனப்படுகொலை நடந்ததாகவும் திரு டிரம்ப் பலமுறை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இந்தக் கூற்றுக்கள் பரவலாகக் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளன. மே மாதம் நடந்த வெள்ளை மாளிகைக் கூட்டத்தில், வெள்ளை இனப்படுகொலை என்ற தவறான கூற்றுகளுடன் தென்னாப்பிரிக்கத் தலைவரை, திரு டிரம்ப் எதிர்கொண்டார்.