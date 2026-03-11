Home
quick-news-icon

84 ஈரானியர்களின் உடல்களைத் தூதரகத்திடம் ஒப்படைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு

84 ஈரானியர்களின் உடல்களைத் தூதரகத்திடம் ஒப்படைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு

1 mins read
09faf288-0db7-4968-8a3e-0d3b622f2807
மார்ச் 4ஆம் தேதி ‘ஐரிஸ் தேனா’ என்ற ஈரானிய போர்க்கப்பலில் இருந்த கடலோடிகளை மீட்ட இலங்கைக் கடற்படையினர். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

கொழும்பு: இலங்கைக் கடற்பகுதியில் ஈரானியப் போர்க்கப்பல்மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலால் கொல்லப்பட்ட 84 கடலோடிகளின் உடல்களை ஈரானியத் தூதரகத்திடம் ஒப்படைக்கும்படி இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த வாரம் இந்தியா ஏற்பாடு செய்த கடற்படைப் பயிற்சியில் பங்கேற்றுவிட்டுத் திரும்பிய ‘ஐரிஸ் தேனா’ என்ற அந்தப் போர்க்கப்பல்மீது நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மூலமாக அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியது.

இந்நிலையில், காலி நகரக் காவல்துறையின் வேண்டுகோளை ஏற்று, கொல்லப்பட்ட கடலோடிகளின் உடல்களை ஈரானியத் தூதரகத்திடம் ஒப்படைக்குமாறு நீதிமன்றம் புதன்கிழமை (மார்ச் 11) உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

தற்போது அவர்களின் உடல்கள் காலி தேசிய மருத்துவமனையின் பிணவறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கிடையே, இயந்திரக் கோளாற்றால் தனது கடற்பரப்பில் தத்தளித்த இன்னொரு ஈரானியக் கப்பலிலிருந்து மீட்கப்பட்ட 208 பேருக்கு இலங்கை 30 நாள் நுழைவு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாகத் துணைத் தற்காப்பு அமைச்சர் அருண ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

மீட்கப்பட்ட கடலோடிகள் குறித்து கொழும்பில் உள்ள ஈரானியத் தூதரகத்துடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

“அடுத்த சில நாள்களில் ஈரானிடமிருந்து தகவல் வரும் என எதிர்பார்க்கிறோம்,” என்று திரு ஜெயசேகர கூறினார்.

‘ஐரிஸ் தேனா’ போர்க்கப்பல் மீதான தாக்குதலில் 32 பேர் உயிர்பிழைத்தனர்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
ஈரானியப் போர்க்கப்பலிலிருந்து மீட்கப்பட்ட 32 மாலுமிகளை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல இலங்கையின் தெற்கில் உள்ள கடல்துறைத் தலைமையகத்திற்கு அவசர மருத்துவ உதவி வாகனம் விரைந்தது.

இலங்கை அருகே ஈரானியக் கப்பல் மீது தாக்குதல்: 101 பேரைக் காணவில்லை, ஏராளமானோர் காயம்

சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்கள் மாண்ட ஈரானிய மாலுமிகளின் சடலங்களை காலி நகரில் உள்ள ‘கராப்பிட்டியா’ மருத்துவமனையின் சவக்கிடங்கில் ஏற்றிவைக்கின்றனர்.

மீட்கப்பட்ட ஈரானிய மாலுமிகள் இலங்கை மருத்துவமனையில் குணமடைந்து வருகின்றனர்

இதனிடையே, 183 பேருடன் ‘ஐரிஸ் லவண்’ என்ற மூன்றாவது ஈரானியப் போர்க்கப்பல் இந்தியாவின் கொச்சி துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஈரான்மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் நடத்திவரும் தாக்குதல்களால் உலகச் சந்தைகள் நிலைகுலைந்து போயுள்ளன; கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தது; வணிகமும் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்புச் சொற்கள்
இலங்கைதூதரகம்ஈரான்மாலுமிகள்கடலோடி