சிரம்பான்: மலேசியாவின் நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத்தில் நிலவிவரும் பாரம்பரியம், அரசியலமைப்புச் சட்ட நெருக்கடிக்குச் சுமுகத் தீர்வு காண்பதற்கான வழிமுறைகளை பரிந்துரைப்பதற்காக, அம்மாநில முதல்வர் இஸ்மாயில் லாசிம் செவ்வாய்க்கிழமையன்று (செப்டம்பர் 29) மாநில ஆட்சியாளர் துவாங்கு முஹ்ரிஸ் துவாங்கு முனாவிரைச் சந்தித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
இஸ்தானா ஹிங்காப்பில் நடைபெற்ற இந்த உயர்நிலைச் சந்திப்பு ஏறத்தாழ மூன்று மணி நேரம் நீடித்தது. ஆட்சியாளருடனான ஆலோசனைக்குப் பிறகு, பிற்பகல் 1.45 மணியளவில் முதல்வர் இஸ்மாயில் லாசிம் அரண்மனையை விட்டுப் புறப்பட்டார்.
அரண்மனையின் முன்வாயிலில் செய்தியாளர்களும் ஊடகப் பிரதிநிதிகளும் காத்திருந்த நிலையில், அவர் பின்வாசல் வழியாகப் புறப்பட்டுச் சென்றார். அதே நேரத்தில், அரசக் குடும்பத்தின் முக்கியப் பிரமுகர்களான சுங்கை உஜோங் மாவட்டத் தலைவர் முகம்மது ஃபாரிஸ் ஜோஹாரி, ரெம்பாவ் மாவட்டத் தலைவர் ஹசான் அப்துல் ஹமீது ஆகியோரும் ஆட்சியாளருடனான சந்திப்பில் கலந்துகொண்டனர்.
இவர்கள் இருவரும் அரண்மனையின் முன்வாயில் வழியாகவே வெளியேறிச் சென்றனர்.
முன்னதாக, ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று (செப்டம்பர் 27) அம்னோ தலைவர் டாக்டர் அகமது ஸாஹிட் ஹமிடி, மாநிலத்தில் நிலவும் பாரம்பரிய நெருக்கடிக்கு சுமுகத் தீர்வு காண ஆட்சியாளர் துவாங்கு முஹ்ரிசைச் சந்தித்துப் பேசுமாறு முதல்வர் இஸ்மாயில் லாசிமைக் கேட்டுக்கொண்டார்.
மாநிலத்தின் மாவட்டத் தலைவர்களுடனும் பிற தலைவர்களுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சிறந்ததொரு முடிவை எட்ட அவர் திரு இஸ்மாயில் லாசிமுக்கு முழு அதிகாரம் அளித்தார்.
நெகிரி செம்பிலானின் மாவட்ட செயற்குழுவைச் சேர்ந்த பத்து உறுப்பினர்களின் நியமனங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டபோதிலும், அம்மாநில நிர்வாகம் எவ்விதத் தடங்கலுமின்றி சீராக இயங்குவதை உறுதி செய்யத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று மலேசியத் துணைப் பிரதமருமான டாக்டர் அகமது ஸாஹிட் தெரிவித்தார்.