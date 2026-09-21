Home
quick-news-icon

டெலிகிராமில் சிறார் பாலியல் துன்புறுத்தல் பதிவுகள்: இருவர் கைது

டெலிகிராமில் சிறார் பாலியல் துன்புறுத்தல் பதிவுகள்: இருவர் கைது

படம்: ஏஷியாஒன்

21 Sep 2026 - 5:33 pm

2 mins read

சிறார் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் துன்புறுத்தல் பதிவுகளை வைத்திருந்ததற்காகவும் அவற்றை நாடிய குற்றத்துக்கும் சிங்கப்பூரில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இத்தாலியில் அத்தகைய குற்றங்களை உலக அளவில் புரிந்த கும்பல் அங்கு முறியடிக்கப்பட்டதும் சிங்கப்பூரில் இந்தக் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன் விவரங்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்டம்பர் 20) காவல்துறை வெளியிட்டது.

கடந்த வியாழக்கிழமை தலைநகர் ரோமில் இத்தாலியக் காவல்துறை, அந்நாட்டில் சிறார் பாலியல் குற்றக்கும்பலைச் சேர்ந்த 17 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாகத் தெரிவித்தது. அக்கும்பலுடன் தொடர்புடைய சந்தேகத்தில் சிங்கப்பூரிலும் இருவர் கைதாயினர். அந்த ஆடவரில் ஒருவருக்கு 27 வயது, மற்றொருவருக்கு 33 வயது என்று தெரிகிறது.

டெலிகிராம் சமூக ஊடகத்தில் இயங்கிய பன்னாட்டு குற்றக்கும்பல் குறித்து இத்தாலிய அதிகாரிகள் பகிர்ந்துகொண்ட தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு சிங்கப்பூர் காவல்துறையினர் கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

சிங்கப்பூரில் கைதான அந்த இருவருக்கும் இடையில் இருந்த தொடர்பும் அவர்களின் சொந்த நாடுகள் குறித்தும் காவல்துறை எவ்வித விவரத்தையும் தரவில்லை.

அமெரிக்க உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை அளித்த உளவு விவரங்களைப் பயன்படுத்தி, ‘ஃபிளை டிராப்’ என்ற பெயரிடப்பட்ட குற்றச்செயலுக்கு எதிரான செயல்திட்டத்தை இத்தாலிய காவல்துறை மேற்கொண்டது.

அதன் தொடர்ச்சியாக ‘நியூ சாகா’ என்ற டெலிகிராம் உரையாடல் குழுவுக்குள் உளவுத்துறை அதிகாரி ஊடுருவி அதன் இணை நிர்வாகியாகச் செயல்பட்டார். அதன்வழியாக உறுப்பினர்களின் தனிப்பட்ட ஒலிபரப்பு வலைத்தளங்களை அவர் கண்டறிந்தார்.

அந்த குற்றக்கும்பலின் வலைத்தளத்தை நான்கு இத்தாலியர்கள், ஒரு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டவர் இணைந்து நிர்வகித்தனர். அதன் உறுப்பினர்கள் ‘கிரிப்டோகரன்சி’ முறையில் மின்னியல் கட்டணங்களைச் செலுத்திவந்தனர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
மலேசியா சுதந்திரம் அடைந்து 69 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு சமுதாயத்துக்கும் இனப் பிரச்சினைகள் இனி முதன்மைப் பொருளாக இருக்கக்கூடாது என்று அந்நாட்டுப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் குறிப்பிட்டார்.

இனவாத அரசியல் வேண்டாம்: அன்வார்

21 Sep 2026 - 4:36 PM

பொதுப் போக்குவரத்து என்பது அனைவரும் பகிர்ந்து பயன்படுத்தும் இடம் என்பதால், நற்பண்பும் இனிமையும் நிறைந்த பயணச் சூழலை உறுதிசெய்வதில் ஒவ்வொரு பயணிக்கும் பங்கு உண்டு என்பதை நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியது.

பேருந்துகளில் அசௌகரியம் விளைவிக்கும் பயணிகளுக்கு அபராதம்

21 Sep 2026 - 3:01 PM

ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் ஆன்டனி அல்பனீஸ், உலகத் தலைவர்களுடன் தமக்குள்ள வலுவான உறவுகள் பாதுகாப்பு மன்றத்தில் இடம்பெற நாடு எடுக்கும் முயற்சிக்கு உதவும் என்று கூறினார்.

ஐநா பாதுகாப்பு மன்றத்தில் இடம்பெற ஆஸ்திரேலியா முயற்சி

21 Sep 2026 - 10:30 AM

முன்னாள் பிரதமர் நஜிப் ரசாக் உட்பட ஒவ்வொரு கைதிக்கும் மன்னிப்பு வாரியத்தின் பரிசீலனைக்காக மனு சமர்ப்பிப்பதற்கு உரிமை உள்ளது என்றார் மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் (படம்).

மன்னிப்பு வழங்க மலேசிய மாமன்னருக்கு முழு உரிமை உண்டு: அன்வார்

21 Sep 2026 - 10:01 AM

இத்தாலியக் காவல்துறை 34,000 புகைப்படங்கள், 22,000 வீடியோ பதிவுகள் என மொத்தம் 282.9 ‘கிகாபைய்ட்’ அளவு முறையற்ற பதிவுகளை கும்பலிடம் இருந்து கைப்பற்றினர் என்று உள்ளூர் ஊடகம் தெரிவித்தது.

சிங்கப்பூரில் சிறார்களுக்கு எதிரான வன்முறை, துன்புறுத்தல், பாலியல் பதிவுகளை வைத்திருத்தல், அவற்றை நாடுதல் ஆகிய குற்றங்களைப் புரிவோருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை, அபராதம், பிரம்படி ஆகிய தண்டனைகள் விதிக்கப்படும்.

குறிப்புச் சொற்கள்
இத்தாலிகைதுஆடவர்பாலியல் வன்கொடுமைசிறுவர்பாலியல் துன்புறுத்தல்துன்புறுத்தல்காவல்துறைசட்டவிரோத நடவடிக்கைஉளவுஉளவுத்துறைஅமெரிக்காஉள்துறை அமைச்சு

தொடர்புடைய செய்திகள்