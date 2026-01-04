கிரன்ஸ்-மான்டெனா: சுவிட்சர்லாந்தின் கிரேன்ஸ் மான்டெனா நகரில் புத்தாண்டு தினத்தன்று ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்து தொடர்பாக ஆல்பைன் ஸ்கீ சொகுசு விடுதி நடத்துனர்கள் மீது குற்றவியல் விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
அத்தீச் சம்பவத்தில் கிட்டத்தட்ட 40 பேர் உயிரிழந்தனர், 119 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்களில் பலர் பதின்ம வயதினர். பலரின் உடல்நிலை மோசமாக உள்ளது.
முதல் கட்ட விசாரணையைத் தொடர்ந்து, கவனக்குறைவினால் மரணம் விளைவித்தது, உடலைக் காயப்படுத்தியது, கவனக்குறைவினால் பேரிழப்பை ஏற்படுத்திய தீக்கு காரணமாக இருந்தது முதலிய குற்றங்கள் குறித்து ஜனவரி 2ஆம் தேதி விடுதியின் இரு இயக்குநர்களுக்கு எதிராகக் குற்றவியல் விசாரணை தொடங்கப்பட்டதாக காவல்துறை அறிக்கை தெரிவித்தது.
தற்போதைய தலையாய முன்னுரிமை சாத்தியமான சிறந்த மருத்துவச் சேவையை வழங்குவதும் இறந்தவர்களை அடையாளம் காண்பதும் என்று சுவிஸ் நீதி அமைச்சர் பீட் ஜான்ஸ் சனிக்கிழமை (ஜனவரி 3) தெரிவித்தார்.
“சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் மீது அரசாங்கம் முழுமையான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது,” என்ற அவர் மேல் விவரங்களை அளிக்க மறுத்துவிட்டார்.