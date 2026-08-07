கோலா பிலா: நெகிரி செம்பிலானின் ஆட்சியாளர் முஹ்ரிஸ் துவாங்கு முனாவிர் முன்னிலையில், ஸ்ரீ மெனந்தி அரண்மனையில், நெகிரி செம்பிலான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பத்துப் பேர் வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 7) மாநில ஆட்சிமன்ற உறுப்பினர்களாகப் பதவியேற்றனர்.
லிங்கி சட்டமன்ற உறுப்பினர் முகமட் பைசல் ரம்லி மற்றும் பலோங் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முஸ்தபா நாகூர் ஆகியோர் ஆட்சிமன்ற உறுப்பினர்களாகத் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
செம்போங் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜைபுல்பஹ்ரி இட்ரிஸ், சென்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர் சியோவ் காங் சூன், லாபு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சித்தி நூர் உமைரா ஹாசிம், லெங்கெங் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முகமது அஸ்னா அமீன், சுங்கை லூய் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முகமது ரசி முகமட் அலி, ஜெமன்செய்சன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுஹைமிஜான் பிசார், செர்டிங் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முகமது ஃபைரூஸ் முகமது ஈசா, சிகாமட் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரசாலி அபு சாமா ஆகியோர் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
சுங்கை உஜோங் வட்டாரத் தலைவர் (உன்டாங்) முகம்மது ஃபாரிஸ், ரெம்பாவ் வட்டாரத் தலைவர் (உன்டாங்) ராஜா ஹசான் அப்துல் ஹமிட் மற்றும் நெகிரி செம்பிலான் மாநில முதல் அமைச்சர் இஸ்மாயில் லசிம் ஆகியோரும் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துகொண்டனர்.
16வது நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத் தேர்தலில் பாரிசான் நேசனல் கூட்டணி 18 மாநில இடங்களை வென்றது. அதே நேரத்தில் பெரிக்கத்தான் நேஷனல் ஏழு இடங்களைப் பெற்றது. இரு கூட்டணிகளும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் மாநில அரசாங்கத்தை அமைக்க உதவின என்று பெர்னாமா கூறியது.