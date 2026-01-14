நோம்பென்: தாய்லாந்து ராணுவம் எல்லையில் தொடர்ந்து பல பகுதிகளை ஆக்கிரமித்துள்ளது என்று கம்போடிய வெளியுறவு அமைச்சர் பிராக் சொக்கொன், தலைநகரில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 13) வழங்கிய நேர்காணலில் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு இரண்டு முறை ராணுவத் தாக்குதல் நடத்திக்கொண்ட இருநாடுகளுக்கும் இடையே சண்டை நிறுத்த உடன்பாடு நடப்பில் இருக்கும் வேளையில் கம்போடியாவின் துணைப் பிரதமருமான திரு பிராக்கின் கருத்து வெளிவந்துள்ளது.
கம்போடியப் பகுதிகளில் மக்கள் குடியிருந்த நான்கு இடங்களில் வேலிகளையும் கொள்கலன்களையும் வைத்து தாய்லாந்து ராணுவம் சண்டை நிறுத்த உடன்பாட்டையும் மீறி, ஆக்கிரமிப்பு செய்கிறது என்றார் அமைச்சர் பிராக் சொக்கொன்.
தாய்லாந்தின் நடவடிக்கையினால் ஏறத்தாழ 4,000 குடும்பங்கள் வீடுகளுக்குத் திரும்ப முடியாமல் போனது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
“நிலைமை தற்போது அமைதியாக இருந்தாலும் சில அபாயங்கள் தொடர்ந்து உள்ளன. எனவே தாய்லாந்து முழு சண்டை நிறுத்த உடன்பாட்டை மதித்து நடந்துகொள்ளும் என எதிர்பார்க்கிறோம்,” என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் கம்போடிய அமைச்சர்.
ஊடகங்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த தாய்லாந்து ராணுவமும் அதன் அரசாங்க அதிகாரிகளும், கம்போடியாவின் குற்றச்சாட்டை அடிப்படையற்றது என்று மறுத்துள்ளனர்.
சண்டை நிறுத்த உடன்பாட்டின்படி வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிகளில்தான் அதன் ராணுவம் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை ஆக்கிரமிப்பு என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று திட்டவட்டமாக தாய்லாந்து தற்காப்பு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
ஆயுதங்கள், போர் விமானங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி, இரு அண்டை நாடுகளும் டிசம்பர் மாதத்தில் சண்டையிட்டுக்கொண்டன. அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப்பின் சமரச அழைப்பை ஏற்று பிறகு சண்டை நிறுத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டன.
அப்போதைய பூசலில் இரு நாடுகளிலும் 101பேர் உயிரிழந்து, அரை மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டோர் வீடுகளில் இருந்து இடம்பெயர நேர்ந்தது.
அண்மைய வாரங்களாக இருநாட்டு எல்லை ஆணையம் சந்திப்புக் கூட்டம் நடத்தவேண்டும் என்று கம்போடியா கேட்டுக்கொண்டும் அதற்கான சம்மதத்தைத் தாய்லாந்து வழங்கவில்லை என்பதையும் அமைச்சர் குறிப்பட்டார்.