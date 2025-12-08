பேங்காக்: தாய்லாந்து, சர்ச்சைக்குரிய கம்போடிய எல்லைப் பகுதியில் ஆகாயத் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளதாக தாய்லாந்து ராணுவம் திங்கட்கிழமை (டிசம்பர் 8) தெரிவித்தது.
அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப்பின் தலைமையில் எட்டப்பட்ட போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறியதாக இருதரப்பும் ஒன்றை ஒன்று குற்றஞ்சாட்டியதைத் தொடர்ந்து இந்தத் தாக்குதல்கள் நடந்தன.
தாய்லாந்தின் கிழக்கு தருவத்தில் இருக்கும் உபோன் ராட்சத்தானி மாநிலத்தில் இரு பகுதிகளில் ஏற்பட்ட மோதல்களில் குறைந்தது ஒரு தாய்லாந்து ராணுவ வீரர் கொல்லப்பட்டார். குறைந்தது நால்வர் காயமுற்றதாக தாய்லாந்து ராணுவம் அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
“தாய்லாந்து தரப்பு இப்போது பல்வேறு இடங்களில் (கம்போடிய) ராணுவத்தினர் மீது தாக்குதல் நடத்தத் தொடங்கியுள்ளது,” என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.