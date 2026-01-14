டிட்ராயிட்: அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், செவ்வாய்க்கிழமையன்று (ஜனவரி 13) மிச்சிகன் மாநிலத்தில் உள்ள ஃபோர்ட் வாகன ஆலையை நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.
அதிபர் டிரம்ப், தரைத்தளத்துக்கு மேல் இருக்கும் நடைபாதையில் இருந்தபோது தரைத்தளத்தில் இருந்த ஒருவர் அவரைப் பார்த்து கோபத்துடன் கத்திக்கொண்டிருந்தார். அந்த நபர் அதிபர் டிரம்ப்பைத் தூற்றும் வகையில் பேசினார்.
இதைக் கேட்ட அதிபர் டிரம்ப், அந்த நபரைச் சுட்டிக்காட்டி, கோபத்துடன் பார்த்து வசை பாடியதுடன் முறையற்ற சைகை ஒன்றையும் காட்டினார்.
அதிபர் டிரம்ப்பைத் தூற்றும் வகையில் பேசியவர் இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்று வெள்ளை மாளிகை செய்தித்தொடர்பாளர் ஸ்டீவன் சியூங், ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.
ஆனால் அந்த நபருக்கு அதிபர் டிரம்ப் தக்க பதிலடி கொடுத்ததாக அவர் கூறினார்.
குழந்தைகளைப் பாலியல் ரீதியில் கொடுமைப்படுத்துபவரைப் பாதுகாப்பவர் என்று அதிபர் டிரம்ப்பை அந்த நபர் அழைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
பாலியல் குற்றவாளி ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டைனுடன் தொடர்புடைய ஆவணங்களை வெளியிட வேண்டும் என்று குரல்கள் எழுந்துள்ளன. எப்ஸ்டைன் ஒரு காலத்தில் அதிபர் டிரம்ப்பின் நண்பராக இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குறைந்த வயது பெண்களைக் கடத்தியது தொடர்பாக வழக்கு விசாரணை எதிர்நோக்கியபோது 2019ஆம் ஆண்டில் நியூயோர் சிறையில் எப்ஸ்டைன் மாண்டார். அவர் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக அதிகாரபூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் அவரது மரணம் தொடர்பான சர்ச்சை நீடிக்கிறது.
எப்ஸ்டைன் தொடர்பான ஆவணங்களை வெளியிட அதிபர் டிரம்ப் ஒப்புதல் வழங்கினார்.
ஆனால் அவை அனைத்தையும் வெளியிட விதிக்கப்பட்டிருந்த டிசம்பர் 19ஆம் தேதி காலக்கெடு கடந்தும் அமெரிக்க நீதித்துறை அவற்றை வெளியிடத் தவறியது.
எஃப்ஸ்டைன் தொடர்பான ஆவணங்களை வெளியிடுவது தொடர்பாக இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஆவணங்களை மறுஆய்வு செய்து வருவதாக நீதித்துறை அதிகாரிகள் ஜனவரி மாதத் தொடக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தனர்.