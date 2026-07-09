Home
quick-news-icon

ஈரான்மீது புதிய தாக்குதல்களைத் தொடுக்க டிரம்ப் உத்தரவு

ஈரான்மீது புதிய தாக்குதல்களைத் தொடுக்க டிரம்ப் உத்தரவு

2 mins read
a4114d9d-a487-4036-a644-617099403c0d
ஹோர்முஸ் நீரிணையில் கப்பல்களை ஈரான் தொடர்ந்து தாக்கினால், மோசமான விளைவுகளை அது எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது. - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்
multi-img1 of 2

வா‌ஷிங்டன்: ஈரான்மீது புதிய தாக்குதல்களைத் தொடுக்க அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் புதன்கிழமை (ஜூலை 8) உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஹோர்முஸ் நீரிணையில் கப்பல்களை ஈரான் தொடர்ந்து தாக்கினால், மோசமான விளைவுகளை அது எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று அவர் எச்சரித்தார்.

அமெரிக்க மத்திய தளபத்தியம் புதிய தாக்குதல்கள் குறித்து அறிவித்த பிறகு, ஈரானின் தென்கடலோரப் பகுதிகளில் பல இடங்களில் வெடிப்புச் சத்தம் கேட்டதாக ஈரானிய அரசாங்க ஊடகமான ஐஆர்என்ஏ தெரிவித்தது.

கி‌‌ஷ் தீவுக்கு மேலே போர்விமானங்கள் பறந்தன. பண்டார் அபாஸ், கோனார்க், சபஹார் முதலிய நகரங்களில் வெடிகுண்டுத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன. சில பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது.

“நேற்று கப்பல்கள்மீது ஈரான் நடத்திய குண்டுவீச்சுக்குப் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை இது. ஈரான் மீண்டும் தாக்கினால், நிலைமை இன்னும் மோசமாகும்,” என்று திரு டிரம்ப் அவரின் ட்ரூத் சோஷியல் ஊடகத்தில் பதிவிட்டார்.

ஈரானுக்கு எதிராகத் தாக்குதலுக்கு உத்தரவிட்டபோதும் திரு டிரம்ப், அண்மை ராணுவ நடவடிக்கை விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகக் கூறினார். பேச்சுவார்த்தைக்கான கதவைத் திறந்துவைத்திருப்பதாகவும் அவர் சொன்னார்.

ஹோர்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்துக்கு ஈரானியப் படைகள் அச்சுறுத்தலாக இருக்கக்கூடும் என்றும் ஈரானின் ஆற்றலைக் குறைக்கவே தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன என்றும் அமெரிக்க மத்திய தளபத்தியம் தெரிவித்தது.

வர்த்தகக் கப்பல்களுக்கு எதிரான அண்மைத் தாக்குதல்களுக்கு ஈரானை அமெரிக்கா பொறுப்பேற்கச் செய்யும் என்று அது எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
ஹோர்முஸ் நீரிணையில் கப்பல்களை ஈரான் தொடர்ந்து தாக்கினால், மோசமான விளைவுகளை அது எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது.

ஈரான்மீது புதிய தாக்குதல்களைத் தொடுக்க டிரம்ப் உத்தரவு

09 Jul 2026 - 8:17 PM

கர்நாடகா நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்கா ரெட்டி.

மழை பெய்யாததால் தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர் இல்லை: கர்நாடகா அமைச்சர்

09 Jul 2026 - 7:09 PM

என்சிஎஸ் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சாம் லியூ, ‘என்சிஎஸ் இம்பேக்ட் 2026’ மாநாட்டில் புதிய மேம்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தினார்

‘ஏஐ’ சார்ந்த தொழில்நுட்பச் சேவை நிறுவனமாக மாறும் என்சிஎஸ்

09 Jul 2026 - 6:50 PM

கவிஞர் மகுடேசுவரன் இதுவரை ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்கிறார்.

கவிஞர் மகுடேசுவரனுக்குச் சிங்கப்பூரில் பொன்விழா

09 Jul 2026 - 12:53 PM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியின் சுவாரசியமான அம்சங்கள் குறித்து காற்பந்து கலாட்டாவின் மூன்றாவது வலையொளி அலசும். (இடமிருந்து) தமிழ் முரசின் நிர்வாக உதவி ஆசிரியர் நரேந்திரன் பிள்ளை, செய்தியாளர் யுகேஷ் கண்ணன், உதவி ஆசிரியர் கருணாநிதி ஜீவானந்தம்.

காற்பந்து கலாட்டா: அரையிறுதிக்குத் தகுதிபெறும் குழுக்களை ஊகித்து, பரிசுகளை வெல்லுங்கள்

08 Jul 2026 - 8:20 PM

கரூர் வழக்கு தொடர்பாகப் பொதுவெளியில் பேசியதற்கெல்லாம் சிபிஐ விசாரணை கோருவது சரிதானா என்று நீதிபதிகள்கேள்வி எழுப்பினர்.

கரூர் வழக்கில் விஜய் குற்றவாளி என்பதை ஏற்க முடியாது: உச்ச நீதிமன்றம்

08 Jul 2026 - 5:11 PM

ஸ்ரீரங்கம் தொகுதிக்குட்பட்ட திருவானைக்காவல் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கான குறைதீர்க்கும் முகாமில் பங்கேற்ற அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர்.

தமிழகக் கோவில்களில் ரகசிய ஆய்வு: அமைச்சர்

08 Jul 2026 - 7:47 PM

சட்ட விரோதச் சூதாட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட சந்தேகத்தில் பிடிபட்டோரில் 14 பேர் ஆண்கள், மூவர் பெண்கள்.

தீவு முழுவதும் சூதாட்டச் சோதனை: 17 பேர் கைது, $720,000 பறிமுதல்

07 Jul 2026 - 9:27 PM

கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 280 மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகளிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

உரிமம், காப்புறுதி இன்றி மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டிய 15 பேர் பிடிபட்டனர்

08 Jul 2026 - 6:03 PM

அண்மைத் தாக்குதல்களுக்கு உத்தரவிடும் முன்னர், அமெரிக்க அதிபர், ஈரானுடன் செய்துகொள்ளப்பட்ட சண்டைநிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததாகக் கூறினார்.

பதில் தாக்குதல்

இதற்கிடையே, ஈரானின் தெற்குக் கடற்கரை மற்றும் கிழக்கு மாநிலங்கள் மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து, ஈரானிய ஆயுதப் படைகள் வியாழக்கிழமையன்று (ஜூலை 9) அண்டை வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ உள்கட்டமைப்புகளைத் தாக்கின. இது, மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு மேலும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குவைத்தில் உள்ள அமெரிக்க பேட்ரியாட் அமைப்புகளையும், கத்தாரில் உள்ள முன் எச்சரிக்கை தளம் ஒன்றையும், பஹ்ரேனில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவத்தின் எரிபொருள் சேமிப்புக் கிடங்கையும் ட்ரோன்கள் மூலம் குறிவைத்துத் தாக்கியதாக ஈரானிய ராணுவம், அரசு ஊடகங்கள் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
அமெரிக்காஈரான்ஈரான் போர்அதிபர்டோனல்ட் டிரம்ப்

தொடர்புடைய செய்திகள்