வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் மருந்துத் தயாரிப்பாளர்கள் அதிக அளவில் மருந்துகளை உற்பத்தி செய்ய அழுத்தம் கொடுக்கும் ஓர் உத்தியாக, டிரம்ப் நிர்வாகம் சில முக்கிய விலக்குகளுடன், இறக்குமதி செய்யப்படும் குறிப்பிட்ட மருந்துகளுக்கு 100 விழுக்காடு வரை சுங்க வரிகளை விதிக்க உள்ளது.
அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் வியாழக்கிழமை (ஏப்ரல் 2) அங்கீகரித்த இந்தப் புதிய வரி, அமெரிக்காவுடன் சுங்க வரி ஒப்பந்தங்கள் இல்லாத நாடுகளில், டிரம்ப் நிர்வாகத்துடன் வர்த்தகப் பங்காளிகளைச் சமமாக நடத்துவதற்கான (எம்எஃப்என்) விலை நிர்ணய ஒப்பந்தங்கள் இல்லாத நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்படும் காப்புரிமை பெற்ற மருந்துகளுக்குப் பொருந்தும்.
சில பெரிய நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களுக்கான வரிகள் 120 நாள்களில் அமலுக்கு வரும், அதே நேரத்தில் சிறிய உற்பத்தியாளர்களின் பொருள்கள் மேலும் 180 நாள்களுக்குப் பாதிக்கப்படாது என்று வெள்ளை மாளிகை அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
வெள்ளை மாளிகையுடன் ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளும் முக்கியப் பொருளியல் நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கான வரிகள் 15 விழுக்காடாகக் கட்டுப்படுத்தப்படும். இதில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம், தென்கொரியா, ஜப்பான் ஆகியவை அடங்கும் என்று அந்த அறிக்கை தெரிவித்தது.
வியாழக்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தனி ஒப்பந்தத்தில், அடுத்த பத்தாண்டுகளில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ஒரு பகுதியாக புதிய மருந்துகளுக்கான அரசாங்கச் செலவினங்களை இரட்டிப்பாக்க பிரிட்டன் ஒப்புக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்குக் குறைந்த விகிதத்தில் வரி விதிக்கப்படும்.
அமெரிக்காவில் சில உற்பத்திகளைச் செய்ய உறுதியளிக்கும் நிறுவனங்களின் மருந்துகளுக்கு, அவை இறக்குமதி செய்யும் பொருள்களுக்கு 20 விழுக்காடு வரி விதிக்கப்படும். மேலும், அவை ‘எம்எஃப்என்’ ஒப்பந்தங்களைச் செய்துகொண்டால், அந்த வரி விகிதம் பூஜ்ஜியமாகக் குறையும் என்று வெள்ளை மாளிகை கூறியது. இந்த வரி விலக்கு 2029ஆம் ஆண்டு வரை நீடிக்கும்.
நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்தி ஆலையை அமெரிக்காவிற்கு மாற்றாவிட்டால், ‘பிராண்டட்’ அல்லது காப்புரிமை பெற்ற மருந்துகளுக்கு 100 விழுக்காடு வரி விதிப்பதாகக் கடந்த இலையுதிர்காலத்தில் அதிபர் விடுத்த அச்சுறுத்தல்களை இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் அமலாக்குகின்றன. ஆனால், இந்த நடவடிக்கைகளின் தாக்கத்தைக் குறைக்கக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க விலக்கு களையும் அவை கொண்டுள்ளன.
மெர்க் & கோ மற்றும் எலி லில்லி & கோ உள்ளிட்ட உலகின் மிகப்பெரிய மருந்துத் தயாரிப்பாளர்களில் பெரும்பாலானோர், டிரம்ப் நிர்வாகத்துடன் ஒப்பந்தங்கள் செய்துகொள்வதன் மூலம் இந்தத் தண்டனை நடவடிக்கைகளைத் தவிர்த்தனர்.
வரி நிவாரணத்திற்கு ஈடாக, குறைந்த வருமானம் கொண்ட மக்களுக்கான ‘மெடிகெய்ட்’ திட்டத்திற்கு அவர்கள் வசூலிக்கும் விலைகளைக் குறைத்தல், அமெரிக்கப் பயனீட்டாளர்களுக்கு நேரடி விற்பனை செய்த, பிற வளர்ந்த நாடுகளில் கிடைக்கும் அதே விலையில் புதிய மருந்துகளை அறிமுகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளின் பட்டியலுடன், கடந்த கோடைக் காலத்தில் 17 நிறுவனங்களுக்கு டிரம்ப் கடிதங்களை அனுப்பினார்.