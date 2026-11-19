ஷென்சென்: அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் தமது ஆசியப் பயணத்தின் இறுதிக்கட்டமாக வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 19) சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் இருவரையும் சந்திக்கிறார்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்த முத்தரப்புச் சந்திப்பில் அணுவாயுதக் கட்டுப்பாட்டை முக்கிய விவகாரமாகக் கொண்டுவர திரு டிரம்ப் வலியுறுத்துலாம். ஆயினும், அதற்குச் சீனா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
உலகின் மூன்று பெரிய அணுவாயுத வல்லரசுத் தலைவர்கள் இணையும் இக்கூட்டத்தில் பெரிய உடன்பாடுகள் எட்டப்பட வாய்ப்பு குறைவு என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
புதன்கிழமை உரையாற்றிய திரு ஸி, தடையற்ற வர்த்தகத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தார். பின்னர், ஷென்சென் விமான நிலையத்தில் திரு டிரம்ப்பை அவர் வரவேற்றார். புகைப்படம் எடுக்கும் நிகழ்வின்போது திரு டிரம்பும் திரு புட்டினும் கைகுலுக்கி சில வார்த்தைகள் பேசினர்.
முத்தரப்புச் சந்திப்புக்குமுன் திரு ஸியுடன் இருதரப்புப் பேச்சும் மதிய விருந்தும் நடைபெறும்.
திரு புட்டினுடனும் திரு டிரம்ப்பும் நேரடிப் பேச்சு நடத்துவார். உக்ரேன் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அமெரிக்கத் தூதர்கள் அரசதந்திர முயற்சிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். போருக்குப் பிந்தைய பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்கள், பொருளியல் மீட்சி குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல் விளைவுகள், என்விடியா சில்லு சர்ச்சை, விமானப் பயணத் தடங்கல்கள் போன்ற சவால்களை டிரம்ப் தாயகம் திரும்பும்போது எதிர்கொள்வார்.
தென்கிழக்காசியா வழியாக என்விடியா சில்லுகள் சீனாவுக்குத் திருப்பி விடப்படுவதாக வெளியான தகவல்களால் பதற்றம் நிலவுகிறது.
வியாழக்கிழமை நடைபெறும் ஸி-டிரம்ப் இடையிலான சந்திப்பில் வர்த்தகப் போர் நிறுத்தத்தின் உறுதித்தன்மை ஆராயப்படும். வடகொரியத் தலைவர் கிம் ஜோங் உன்னைச் சந்திக்கும் திட்டம் டிரம்ப்புக்கு இல்லை என அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பிலிப்பீன்ஸ், சீனப் பயணங்களை முடித்துக்கொண்டு திரு டிரம்ப் வாஷிங்டன் திரும்புவார். இந்தப் பயணத்தில் வட்டாரப் பாதுகாப்பு, வர்த்தக ஈடுபாடுகளும் இடம்பெற்றன.