கோப்பன்ஹேகன்: ரஷ்யாவும் சீனாவும் கிரீன்லாந்தைக் கைப்பற்றுவதைத் தடுக்க அமெரிக்கா அதை சொந்தமாக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
“நாடுகள் உரிமையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். நீங்கள் அதனைப் பாதுகாக்க வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் குத்தகைகளைப் பாதுகாக்க முடியாது. நாங்கள் கிரீன்லாந்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும்,” என்று டிரம்ப் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளர்களிடம் பிபிசியின் கேள்விக்குப் பதிலளித்தார்.
‘எளிதான வழி’ அல்லது ‘கடினமான வழி’ மூலம் நாங்கள் அதைச் செய்வோம் என்று அவர் மேலும் கூறினார். நேட்டோ உறுப்பினர் டென்மார்க்கின் பகுதி தன்னாட்சி பிரதேசத்தை வாங்குவது குறித்து தனது நிர்வாகம் பரிசீலித்து வருவதாக வெள்ளை மாளிகை அண்மையில் கூறியது. ஆனால் அதை வலுக்கட்டாயமாக இணைப்பதற்கான விருப்பத்தை அது நிராகரிக்காது.
டென்மார்க்கும் கிரீன்லாந்தும் அந்தப் பிரதேசம் விற்பனைக்கு இல்லை என்று கூறுகின்றன. ராணுவ நடவடிக்கை அட்லாண்டிக் எல்லை தாண்டிய தற்காப்புக் கூட்டணியின் முடிவைக் குறிக்கும் என்று டென்மார்க் கூறியுள்ளது.
மிகக் குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட பிரதேசமாக இருந்தாலும், வட அமெரிக்காவிற்கும் ஆர்க்டிக்கிற்கும் இடையில் கிரீன்லாந்து அமைந்துள்ளதால், ஏவுகணைத் தாக்குதல்கள் ஏற்பட்டால் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுப்பதற்கும் அப்பகுதியில் கப்பல்களைக் கண்காணிப்பதற்கும் இது மிகவும் பொருத்தமான இடமாக அமைகிறது.
அமெரிக்க அதிபர், கிரீன்லாந்து அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பிற்கு இன்றியமையாதது என்று பலமுறை கூறி வருகிறார். மேலும் அதன் ‘எல்லா இடங்களிலும் ரஷ்ய மற்றும் சீனக் கப்பல்கள் சூழ்ந்திருக்கின்றன’ என்று மேற்கோள் காட்டாமல் கூறுகிறார்.
அமெரிக்கா ஏற்கெனவே கிரீன்லாந்தின் வடமேற்கு முனையில் உள்ள அதன் பிட்டுஃபிக் தளத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட ராணுவ வீரர்களை நிரந்தரமாக நிறுத்தியுள்ளது. இது இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு அமெரிக்காவால் இயக்கப்படும் ஒரு தளம்.
“நான் சீன மக்களையும் ரஷ்ய மக்களையும் நேசிக்கிறேன்.ஆனால் கிரீன்லாந்தில் ஓர் அண்டை நாட்டு மக்களாக இருப்பதை நான் விரும்பவில்லை. அது நடக்கப்போவதுமில்லை,” என்று திரு டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
“மேலும் நேட்டோ அமைப்பு அதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்,” என்று அமெரிக்க அதிபர் கூறினார்.