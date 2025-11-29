ஓய்வுபெற்ற திருவாட்டி தெய்வானை பழனி ஆனந்தன், செம்பவாங் வட்டாரத்தில் வசித்து வருகிறார்.
75 வயதாகும் அவர் தனது நேரத்தைப் பயனுள்ள முறையில் செலவிடத் தொண்டூழியத்தில் இறங்க முடிவெடுத்தார்.
செம்பவாங்கில் அமைந்துள்ள ‘ப்லோசம் சீட்ஸ்’ (Blossom Seeds) துடிப்புடன் மூப்படைதலுக்கான நிலையத்தில் திருவாட்டி தெய்வானை தொண்டூழியராகச் சேர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன.
தொண்டூழியச் சேவைக்கு அப்பால், மூத்தோர் என்ற முறையில் திருவாட்டி தெய்வானை பங்கேற்பாளராகவும் இதர மூத்தோருடன் சேர்ந்து உடற்பயிற்சிகளில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுகிறார்.
மூத்தோர் குறிப்பாக இந்தியர்கள் பலர் இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முன்வருவதில்லை என்பது இவரது வருத்தம்.
வாரத்தில் ஐந்து நாள்கள் நேரத்தைப் பயனுள்ள வகையில் கழிக்கும் திருவாட்டி தெய்வானை யோகா, நடனம் போன்ற பல நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்.
“துடிப்புடன் மூப்படைதலுக்கான நிலையங்களுக்குச் செல்வதால் சமூகம் தங்களை வேறு கோணத்தில் பார்க்கும் என்ற தவறான கருத்து இந்தியர்களிடையே நிலவுகிறது. ஆனால் அது மாறி இந்திய மூத்தோர் இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் கலந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்ட வேண்டும்,” என்று கூறினார் திருவாட்டி தெய்வானை.
இவரைப் போன்ற பல்லின தொண்டூழியர்கள் ஏறக்குறைய 400 பேரைப் பாராட்டும் நிகழ்ச்சி ஒன்று சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) நடைபெற்றது.
‘பெர்பல் பார்ட்டி’ என்று அழைக்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சியை ப்லோசம் சீட்ஸ் பல ஆண்டுகளாக ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது.
பங்காளிகளையும், தொண்டூழியர்களையும் பாராட்டி கௌரவிப்பது இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நோக்கம்.
பகுதி மின்கடத்தி நிறுவனமான மைக்ரானுடன் ப்லோசம் சீட்ஸ், மைக்ரான் கம்போங் மூத்தோருடன் நட்புறவு கொள்ளும் திட்டம் மூலமாக ஈராண்டுக் கூட்டு முயற்சியையும் கொண்டாடியது.
இந்த முயற்சி மத்திய செம்பவாங் வட்டாரத்தில் 2023லிருந்து மூத்தோரின் தனிமையைக் குறைத்துள்ளது.
இதைக் குறிக்கும் விதமாகப் பாராட்டு நிகழ்ச்சி உட்லண்ட்ஸ் வட்டாரத்தில் அமைந்துள்ள மைக்ரான் வளாகத்தில் இடம்பெற்றது.
சமுதாயக் கொள்கைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சரும் சுகாதார அமைச்சருமான ஓங் யி காங் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.
சிறப்புரையாற்றிய திரு ஓங், இத்தகைய முயற்சிகளில் மூத்தோர் ஈடுபட முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதுடன் செம்பவாங் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த மூத்தோர் யாரும் கைவிடப்பட மாட்டார்கள் என்று உறுதிகூறினார்.