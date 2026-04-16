தமிழ்மொழி விழா வாரம் 4: ஏப்ரல் 18 முதல் 24 வரை

கடந்த சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 11) நடைபெற்ற  ‘சித்திரைக் கலை விழா’ நிகழ்ச்சி. - படம்: பே. கார்த்திகேயன்
கி.ஜனார்த்தனன்

சனி (ஏப்ரல் 18)

1. கதை நேரம் 2026 - செயற்கை நுண்ணறிவுவழி தமிழ் வரைகதை உருவாக்குதல்

நேரம்: காலை 10 - நண்பகல் 12

ஏற்பாட்டாளர் : கிரியேட்டிவ் ஹேண்ட்ஸ்

இடம்:  த போட் (The POD) - தேசிய நூலகக் கட்டடம்

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு: jegan.animation@gmail.com

2. சொற்களின் சாகசம்

நேரம்: காலை 10 - நண்பகல் 12

ஏற்பாட்டாளர்: சிற்பிகள் மன்றம்

இடம்: Tekka Place - Indoor Pavillion

தொடர்புக்கு: கதிரேசன் – mkathi@hotmail.com

3. மகிழ்வுறு கற்பித்தல் என்னும் கலை

நேரம்: மாலை 6 - இரவு 8

ஏற்பாட்டாளர்: சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம்

இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்

பதிவுக்கு: https://forms.gle/UywkUiQzn2xwF3X8

தொடர்புக்கு: தனபால்– president@sttu.org.sg

4. மாணவர் பட்டிமன்றம்

நேரம்: மாலை 5 - இரவு 8

ஏற்பாட்டாளர்: தமிழ் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்

இடம்: உட்லண்ட்ஸ் வட்டார நூலகம்

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு: யூசுஃப் ரஜித்– yousuf.rajid@gmail.com

5. ரீ-இன்கார்னேஷன் திருவிழா - பாட்டு பாட வா!

நேரம்: இரவு 7 - 9

ஏற்பாட்டாளர்: அக்ஷரா கிரியேஷன்ஸ்

இடம்: சிங்கப்பூர்த் தேசியப் பல்கலைக்கழகம், பல்கலைக்கழகக் கலாசார மையம்

கட்டணம்: $15,  www.sistic.com.sg/events/lite_reink2026

தொடர்புக்கு: அபர்ணா– contactaksharakreations@gmail.com

ஞாயிறு (ஏப்ரல் 19)

6. நவரச திருவிழா 2026

நேரம்: காலை 10 - மாலை 4

ஏற்பாட்டாளர்: காலாங் இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு

இடம்: காலாங் சமூக மன்றம்

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு:குமரன் – navarasam1224@gmail.com

7. சிங்கைத் திருவிழா 2026

நேரம்: பிற்பகல் 3 - மாலை 5

ஏற்பாட்டாளர்: சிங்கைத் தமிழ்ச் சங்கம் & தி ஃபிரான்டியர் சமூக மன்றம் இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு

இடம்: தி ஃபிரான்டியர் சமூக மன்றம்

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு: அஸ்வினி – singaporetamilsociety@sts.sg

8. ஈடுபாட்டுடன் பாடுபடுவோம்

நேரம்: மாலை 6 - இரவு 8.30

ஏற்பாட்டாளர்: அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் (சிங்கப்பூர்)

இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய அரங்கம்

அனுமதி இலவசம்

தொடர்புக்கு: சரவணகுமார்– aaasgsecretary@gmail.com

9. பாவை சொல்லும் கதை

நேரம்: மாலை 6.30 - இரவு 8.30

ஏற்பாட்டாளர்: உட்லண்ட்ஸ் சமூக மன்ற இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு

இடம்: உட்லண்ட்ஸ் சமூக மன்றம்

பதிவுக்கு: ஒரு பங்கேற்பாளருக்கு $5, இணைப்பு https://go.gov.sg/wlpp

தொடர்புக்கு: வில்லியம் டான் William_jl_tan@pa.gov.sg

புதன் (ஏப்ரல் 22)

10. திருவிழாக் கொண்டாட்டம்

நேரம்: பிற்பகல் 3 - மாலை 4.30

ஏற்பாட்டாளர்: மணிமாறன் கிரியேஷன்ஸ்

இடம்: ஜாலான் பசார் சமூக மன்றம்

கட்டணம்: $3, https://forms.gle/aNw221uMmk4af3RV9

தொடர்புக்கு: பார்த்திபன் – 8459 7569, Surendran – 9692 0614

வெள்ளி, சனி (ஏப்ரல் 24, 25)

11. யுக்தி 

நேரம்: பிற்பகல் 3 - மாலை 4.30

ஏற்பாட்டாளர்: தத்வா

கட்டணம்: $10

