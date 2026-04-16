சனி (ஏப்ரல் 18)
1. கதை நேரம் 2026 - செயற்கை நுண்ணறிவுவழி தமிழ் வரைகதை உருவாக்குதல்
நேரம்: காலை 10 - நண்பகல் 12
ஏற்பாட்டாளர் : கிரியேட்டிவ் ஹேண்ட்ஸ்
இடம்: த போட் (The POD) - தேசிய நூலகக் கட்டடம்
அனுமதி இலவசம்
தொடர்புக்கு: jegan.animation@gmail.com
2. சொற்களின் சாகசம்
நேரம்: காலை 10 - நண்பகல் 12
ஏற்பாட்டாளர்: சிற்பிகள் மன்றம்
இடம்: Tekka Place - Indoor Pavillion
தொடர்புக்கு: கதிரேசன் – mkathi@hotmail.com
3. மகிழ்வுறு கற்பித்தல் என்னும் கலை
நேரம்: மாலை 6 - இரவு 8
ஏற்பாட்டாளர்: சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம்
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலையம்
பதிவுக்கு: https://forms.gle/UywkUiQzn2xwF3X8
தொடர்புக்கு: தனபால்– president@sttu.org.sg
4. மாணவர் பட்டிமன்றம்
நேரம்: மாலை 5 - இரவு 8
ஏற்பாட்டாளர்: தமிழ் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம்
இடம்: உட்லண்ட்ஸ் வட்டார நூலகம்
அனுமதி இலவசம்
தொடர்புக்கு: யூசுஃப் ரஜித்– yousuf.rajid@gmail.com
5. ரீ-இன்கார்னேஷன் திருவிழா - பாட்டு பாட வா!
நேரம்: இரவு 7 - 9
ஏற்பாட்டாளர்: அக்ஷரா கிரியேஷன்ஸ்
இடம்: சிங்கப்பூர்த் தேசியப் பல்கலைக்கழகம், பல்கலைக்கழகக் கலாசார மையம்
கட்டணம்: $15, www.sistic.com.sg/events/lite_reink2026
தொடர்புக்கு: அபர்ணா– contactaksharakreations@gmail.com
ஞாயிறு (ஏப்ரல் 19)
6. நவரச திருவிழா 2026
நேரம்: காலை 10 - மாலை 4
ஏற்பாட்டாளர்: காலாங் இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு
இடம்: காலாங் சமூக மன்றம்
அனுமதி இலவசம்
தொடர்புக்கு:குமரன் – navarasam1224@gmail.com
7. சிங்கைத் திருவிழா 2026
நேரம்: பிற்பகல் 3 - மாலை 5
ஏற்பாட்டாளர்: சிங்கைத் தமிழ்ச் சங்கம் & தி ஃபிரான்டியர் சமூக மன்றம் இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு
இடம்: தி ஃபிரான்டியர் சமூக மன்றம்
அனுமதி இலவசம்
தொடர்புக்கு: அஸ்வினி – singaporetamilsociety@sts.sg
8. ஈடுபாட்டுடன் பாடுபடுவோம்
நேரம்: மாலை 6 - இரவு 8.30
ஏற்பாட்டாளர்: அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் (சிங்கப்பூர்)
இடம்: உமறுப்புலவர் தமிழ்மொழி நிலைய அரங்கம்
அனுமதி இலவசம்
தொடர்புக்கு: சரவணகுமார்– aaasgsecretary@gmail.com
9. பாவை சொல்லும் கதை
நேரம்: மாலை 6.30 - இரவு 8.30
ஏற்பாட்டாளர்: உட்லண்ட்ஸ் சமூக மன்ற இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு
இடம்: உட்லண்ட்ஸ் சமூக மன்றம்
பதிவுக்கு: ஒரு பங்கேற்பாளருக்கு $5, இணைப்பு https://go.gov.sg/wlpp
தொடர்புக்கு: வில்லியம் டான் William_jl_tan@pa.gov.sg
புதன் (ஏப்ரல் 22)
10. திருவிழாக் கொண்டாட்டம்
நேரம்: பிற்பகல் 3 - மாலை 4.30
ஏற்பாட்டாளர்: மணிமாறன் கிரியேஷன்ஸ்
இடம்: ஜாலான் பசார் சமூக மன்றம்
கட்டணம்: $3, https://forms.gle/aNw221uMmk4af3RV9
தொடர்புக்கு: பார்த்திபன் – 8459 7569, Surendran – 9692 0614
வெள்ளி, சனி (ஏப்ரல் 24, 25)
11. யுக்தி
நேரம்: பிற்பகல் 3 - மாலை 4.30
ஏற்பாட்டாளர்: தத்வா
கட்டணம்: $10