Home
quick-news-icon

ஆஸ்திரேலியாவுடன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒத்துழைப்பு: மோடி

ஆஸ்திரேலியாவுடன் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒத்துழைப்பு: மோடி

2 mins read
f952ffd1-3e6e-4b6a-846a-fd4ddf4c1ba2
மெல்பர்ன் சென்றுள்ள இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்ற ஆஸ்திரேலியப் பிரதமர் ஆண்டனி அல்பனிஸ் (வலது). - படம்: இபிஏ

மெல்பர்ன்: ஆஸ்திரேலியாவுடன் இந்தியா கொண்டுள்ள உறவு அணுசக்தி, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கனிமங்கள் ஆகியவற்றில் இரு நாடுகளுக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாய்ப்புகளை வழங்கி இருப்பதாக இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா வசமுள்ள தொழில்நுட்பம், மூலதனம் மற்றும் வளங்கள் இந்தியாவின் எரிசக்தி உருமாற்றத்திற்கு உதவக்கூடும் என்றும் கூறிய அவர், கரிமம் குறைந்த அலுமினியத் திட்டங்களில் இருநாடுகளுக்கும் இடையில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியம் இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

மூன்றுநாள் அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டு புதன்கிழமை (ஜூலை 8) இரவு மெல்பர்ன் சென்றிறங்கிய திரு மோடி, மறுநாள் ஆஸ்திரேலிய-இந்தியப் பொருளியல் வரைவுத் திட்டம் தொடர்பான வர்த்தக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்றுப் பேசினார்.

தங்களுக்கு இடையிலான பொருளியல் உறவுகளை ஆழப்படுத்த இரு நாடுகளும் முயன்று வரும் வேளையில் அவரது ஆஸ்திரேலியப் பயணம் அமைந்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவின் யுரேனியக் கையிருப்பு இந்தியா தனது 100 கிகாவாட் அணு எரிசக்தி இலக்கை 2047க்குள் எட்டும் இலக்கை அடைய உதவும் என்று இந்தியா எதிர்பார்க்கிறது.

அதேபோல, ஆஸ்திரேலியாவும் தனது உயர்நிலைக் கூட்டாளியான சீனாவுக்கு அப்பால் இதர நாடுகளிலும் வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தி பன்முகப்படுத்த முயன்று வருகிறது.

“ஆஸ்திரேலியாவுடன் ஒத்துழைக்க இந்தியாவுக்கு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன,” என்று கூறிய திரு மோடி, இந்தியாவின் சாலை, துறைமுகம், ரயில்வே மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களில் நீண்டகால முதலீடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு ஆஸ்திரேலிய வர்த்தகச் சமூகத்தினரை வலியுறுத்தினார்.

“ஆஸ்திரேலிய வர்த்தகர்களின் முதலீடுகளுக்குப் பாதுகாப்பான, நிலையான, நீடித்த வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை இந்திய அரசாங்கம் வழங்கும்,” என்றார் அவர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
என்சிஎஸ் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சாம் லியூ, ‘என்சிஎஸ் இம்பேக்ட் 2026’ மாநாட்டில் புதிய மேம்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தினார்

‘ஏஐ’ சார்ந்த தொழில்நுட்பச் சேவை நிறுவனமாக மாறும் என்சிஎஸ்

09 Jul 2026 - 6:50 PM

கர்நாடகா நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ராமலிங்கா ரெட்டி.

மழை பெய்யாததால் தமிழகத்துக்கு காவிரி நீர் இல்லை: கர்நாடகா அமைச்சர்

09 Jul 2026 - 7:09 PM

மலேசியாவின் மனநல உதவிச் சேவையான ‘தலியான் ஹீல் 15555’ நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொடங்கப்பட்டது.

மலேசிய மனநல உதவிச் சேவைக்கு 230,000க்கும் மேலான அழைப்புகள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

விபத்து நடந்த இடத்தில் தற்காலிகமாகத் தடுப்புகளை வைத்து மூன்று அதிகாரிகள் போக்குவரத்தைச் சீரமைக்க உதவினர்.

அங் மோ கியோவில் விபத்து; மருத்துவமனையில் சைக்கிளோட்டி

09 Jul 2026 - 5:51 PM

கடந்த பத்தாண்டுகளில் சட்டத் தொழிலிலிருந்து விலகுவோரின் எண்ணிக்கை நிலையாக இருந்து வருகிறது என சட்ட அமைச்சர் எட்வின் டோங் ஜூலை 7ஆம் தேதி தெரிவித்தார்.

சிங்கப்பூர் சட்டத் தொழிலை நிலையானதாக மாற்ற வேண்டும்: டோங்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

பொதுமக்கள் நகைகளை வாங்குவதற்குமுன் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

நகைகள் வாங்கும் போது கவனமாக இருக்க வேண்டுகோள்

09 Jul 2026 - 5:42 PM

வணிக வாகனங்களுக்கான ‘சி’ பிரிவு சிஓஇ கட்டணமும் முன்னில்லாத வகையில் $95,000 என உயர்ந்தது.

சிறிய கார்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் புதிய உச்சம்

08 Jul 2026 - 7:53 PM

ஷோன் கோ சாவ் லுன் என்பவர் ‘டே பிராண்ட்’ மூலம், வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றம் செய்வதற்காக, ‘வைஸ் ஏசியா பசிபிக்’ என்ற பணப் பரிமாற்ற நிறுவனத்தில் கணக்கு ஒன்றைத் திறந்திருந்தது முதற்கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

$2.4 மி. சட்டவிரோதப் பணப் பரிமாற்ற வழக்கு: ஆடவர் விடுவிப்பு

08 Jul 2026 - 7:53 PM

கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 280 மோட்டார்சைக்கிளோட்டிகளிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டது.

உரிமம், காப்புறுதி இன்றி மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டிய 15 பேர் பிடிபட்டனர்

08 Jul 2026 - 6:03 PM

சாலைப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்து, விதிமீறல்களைக் குறிவைக்கும் நோக்கில், அமலாக்க நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தும் சட்டத் திருத்தங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

வாகனம் ஓட்டும்போது கைப்பேசியைக் கையில் வைத்திருந்தால் அபராதம்

07 Jul 2026 - 2:00 PM

ஆஸ்திரேலியாவின் ஆகப்பெரிய ஓய்வூதிய நிதியமான ஆஸ்திரேலியன்சூப்பர், இந்தியாவின் தேசிய முதலீடு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு நிதியத்தில் மேலும் 500 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டாலர் மதிப்புள்ள (US$347 மில்லியன்) முதலீடுகளைச் செய்ய இருப்பதாக வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) அறிவித்தது.

முன்னதாக, திரு மோடிக்கு ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள இந்தியச் சமூகத்தினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

கலாசார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய இந்திய இசைக்குழுவின் ‘வந்தே மாதரம்’ இசை நிகழ்ச்சியுடன் அந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

மிகுந்த உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்திய இந்தியச் சமூகத்தினர், இந்திய நாட்டையும் பிரதமர் மோடியையும் வாழ்த்தி முழக்கமிட்டனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஆஸ்திரேலியாவர்த்தகம்மெல்பர்ன்

தொடர்புடைய செய்திகள்