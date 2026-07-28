Home
quick-news-icon

மேகதாது விவகாரம்: மத்திய அரசின் தகவலால் தமிழகம் கவலை

மேகதாது விவகாரம்: மத்திய அரசின் தகவலால் தமிழகம் கவலை

2 mins read
7b2f5375-15b6-4ae7-84c3-776aa2a38e74
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பாமக தலைவர் அன்புமணி எம்.பி. மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சிடம் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். - கோப்புப் படம்: தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்

புதுடெல்லி: காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணைகட்ட அண்டை மாநிலங்களிலும் கர்நாடக அரசு ஒப்புதல் பெற வேண்டியது அவசியம் என உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்படவில்லை என இந்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நீர்வளத் துறை அமைச்சு இத்தகவலைப் பதிவு செய்துள்ளது.

காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பாமக தலைவர் அன்புமணி எம்.பி. மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சிடம் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

அதில், மேகதாதுவில் எந்தவிதமான கட்டுமானப் பணிகளையும் மேற்கொள்வதற்கு முன்பு தமிழகம், கேரளா, புதுவை ஆகிய அண்டை மாநிலங்களின் ஒப்புதலைக் கர்நாடக அரசு பெறவேண்டுமெனக் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு அளித்த தீர்ப்பில் உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்தத் தீர்ப்பு விவரம் மத்திய அரசுக்குத் தெரியுமா? மேகதாதுவில் அணைகட்ட கர்நாடகா ஒப்புதல் பெற்றுள்ளதா? என்ற துணைக் கேள்விகளையும் திரு அன்புமணி எழுப்பியிருந்தார்.

இந்நிலையில், மத்திய ஜல்சக்தி இணை அமைச்சர் ராஜ்பூஷண் சௌத்ரி மேற்குறிப்பிட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்துள்ளார்.

காவிரியின் குறுக்கே எந்தவொரு கட்டுமானத்தையும் மேற்கொள்ள தனது அண்டை மாநிலங்களுடன் கர்நாடகா ஒப்புதல் பெறவேண்டுமென உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்படவில்லை என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பின் ஒரு பகுதியாக, காவிரி நீரை அந்தந்த மாநிலத்தில் தங்களது எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் குடிநீர் உள்ளிட்ட தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் பலனை அனுபவிக்கவும் திட்டங்களை நிறைவேற்றவும் எந்தவிதக் கட்டுப்பாடும் இல்லை எனத் தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் ராஜ்பூஷண் சௌத்ரி நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
2024ல் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டவர்களில் 65.8 விழுக்காட்டினர் ஆண்கள்.

சிங்கப்பூரில் 30களில் உள்ளோரிடையே உயிர்மாய்ப்பு அதிகரிப்பு

28 Jul 2026 - 12:31 PM

தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் நடப்பாண்டு அரிசி விளைச்சல் குறைந்துபோனதே விலை உயர்வுக்குக் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் அரிசி விலை உயர்வு

23 Jul 2026 - 4:49 PM

உள்துறை அமைச்சின் தலைமையகத்தில் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 27) நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் மூத்த அமைச்சரும் தேசியப் பாதுகாப்புக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சரும் உள்துறை அமைச்சருமான கா.சண்முகம் (இடது), கல்வி அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் லீ.

உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்கீழ் மாணவர்கள் மூவர் தடுத்துவைக்கப்பட்டனர்

27 Jul 2026 - 5:58 PM

தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு இடம்பெற்ற இஸ்தானா பொது வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின் விளையாட்டு ஒன்றில் கலந்துகொண்ட மக்கள்.

இஸ்தானா பொது வரவேற்பிற்கு 22,000 வருகையாளர்கள்

26 Jul 2026 - 8:50 PM

மேகதாது அணையைப் பொறுத்தவரை அதற்கான திட்ட அறிக்கை தமது அமைச்சிடம் அளிக்கப்பட்டது என்றும் அதுகுறித்த விரிவான அறிக்கையைத் தீர்ப்பாய ஒப்புதலோடு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது என்றும் அவர் கூறினார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
மேகதாதுகாவிரிகர்நாடகாதமிழகம்அன்புமணிநாடாளுமன்றம்உச்ச நீதிமன்றம்அணை

தொடர்புடைய செய்திகள்