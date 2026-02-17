Home
பாகிஸ்தானுக்குத் தண்ணீர் நிறுத்தப்படும்: ஜம்மு காஷ்மீர் அமைச்சர்

ஷாபூர் காண்டி தடுப்​பணை திட்​டம் அடுத்த மாதம் 31ஆம் தேதிக்​குள் நிறைவடை​யும். - படம்: இந்து தமிழ் திசை

ஜம்மு: ஜம்மு காஷ்மீரின் காண்டி பகு​தி​யில் கட்​டப்​பட்டு வரும் ஷாபூர் காண்டி அணை அடுத்த மாத இறு​தி​யில் நிறைவடை​யும் என்று அந்த மாநில நீர்​வளத்​துறை அமைச்​சர் ஜாவேத் அகமது ராணா தெரி​வித்​துள்ளார்.

“அணை கட்டிமுடித்த பிறகு பாகிஸ்​தானுக்கு செல்​லும் தண்​ணீர் நிறுத்​தப்​படும்’’ என அவர் கூறியுள்ளார்.

“மத்​திய அரசின் ரூ.485.38 கோடி மதிப்​பீட்​டில் தொடங்​கப்​பட்ட ஷாபூர் காண்டி தடுப்​பணை திட்​டம் அடுத்த மாதம் 31ஆம் தேதிக்​குள் நிறைவடை​யும். இதன் மூலம் ரவி ஆற்​றில் இருந்து பாகிஸ்​தானுக்கு வீணாகச் செல்​லும் நீர் தடுத்து நிறுத்​தப்​படும்,” என்றார் ஜாவேத்.

இந்த தடுப்​பணை திட்​டம் மூலம் ஜம்மு காஷ்மீரின் கதுவா மற்​றும் சம்பா மாவட்​டங்​களில் 32,173 ஹெக்​டேர் நிலங்​களுக்​கும், பஞ்​சாப்​பில் 5,000 ஹெக்​டேர் நிலங்​களுக்​கும் நீர்ப்​பாசன வசதி கிடைக்​கும்​ என்றார் அவர்.

கடந்​த ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீரின் பஹல்​காம் பகுதியில் தீவிர​வாத தாக்​குதல் நடந்தது. இதற்குப் பதிலடி தரும் வகையில் பாகிஸ்​தானுடன் செய்து கொண்ட சிந்து நதிநீர் ஒப்​பந்​தம் நிறுத்​தப்​படும் என இந்தியா அறிவித்தது.

