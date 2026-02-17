ஜம்மு: ஜம்மு காஷ்மீரின் காண்டி பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் ஷாபூர் காண்டி அணை அடுத்த மாத இறுதியில் நிறைவடையும் என்று அந்த மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஜாவேத் அகமது ராணா தெரிவித்துள்ளார்.
“அணை கட்டிமுடித்த பிறகு பாகிஸ்தானுக்கு செல்லும் தண்ணீர் நிறுத்தப்படும்’’ என அவர் கூறியுள்ளார்.
“மத்திய அரசின் ரூ.485.38 கோடி மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்பட்ட ஷாபூர் காண்டி தடுப்பணை திட்டம் அடுத்த மாதம் 31ஆம் தேதிக்குள் நிறைவடையும். இதன் மூலம் ரவி ஆற்றில் இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு வீணாகச் செல்லும் நீர் தடுத்து நிறுத்தப்படும்,” என்றார் ஜாவேத்.
இந்த தடுப்பணை திட்டம் மூலம் ஜம்மு காஷ்மீரின் கதுவா மற்றும் சம்பா மாவட்டங்களில் 32,173 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கும், பஞ்சாப்பில் 5,000 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கும் நீர்ப்பாசன வசதி கிடைக்கும் என்றார் அவர்.
கடந்த ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீரின் பஹல்காம் பகுதியில் தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தது. இதற்குப் பதிலடி தரும் வகையில் பாகிஸ்தானுடன் செய்து கொண்ட சிந்து நதிநீர் ஒப்பந்தம் நிறுத்தப்படும் என இந்தியா அறிவித்தது.