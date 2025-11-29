சிங்கப்பூருக்கும் இளம் பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளை, அவர்களது அனுபவங்களைப் பேசும் ‘60 இளந்தளிர்களின் சிங்கப்பூர்க் கதைகள்’ எனும் நூல் வெளியீடு கண்டுள்ளது. இளம் பிள்ளைகள் 40 பேர், வளர்ச்சித் தேவையுடைய இளம் பிள்ளைகள் 20 பேரின் கதைகள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன.
எஸ்ஜி 60, கூட்டுறவு இயக்கத்தின் நூற்றாண்டுக் கொண்டாட்டங்களை முன்னிட்டு ‘வளர்ச்சியின் மகிழ்ச்சி’ [Fun of GrowinG (FOGG)], ‘லவ் எம்பவர்ட்’ ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து இதனை வெளியிட்டன.
நவம்பர் 22ஆம் தேதியன்று வாழ்நாள் கற்றல் கழகத்தில் நடைபெற்ற இந்த வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில், கலாசார, சமூக, இளையர்துறைத் துணை அமைச்சர் தினேஷ் வாசு தாஸ் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பிள்ளைகளின் எழுத்துப் பயணம் குறித்த கண்காட்சியும் இடம்பெற்றது. கற்றல் குறைபாடுள்ள பிள்ளையின் வாசிப்புப் பயணம், கவனம் தேவைப்படும் பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகள் உட்பட சிறப்புத் தேவைகள் குறித்த புரிதலை ஆழமாக்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகளும் இதில் இடம்பெற்றன.
எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் ‘சிறிய முன்னெடுப்புகள் பெரிய மாற்றங்கள்’ (Little Steps, Big Changes) எனும் திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக இப்புத்தகம் உருப்பெற்றுள்ளது.
இந்த முன்னெடுப்பில் நிலம்/இயற்கை, மனிதர்கள்/கதாநாயகர்கள், நான்/ நாம், புறப்படுதல்/ திரும்புதல், எதிர்காலம்/கடந்தகாலம் என ஐந்து கருப்பொருள்களை மையமாகக் கொண்டு எழுத்துப் பயிற்சி அங்கங்கள் நடைபெற்றன. இவற்றில், பயிற்சியாளர்களின் ஆதரவுடன் பிள்ளைகள் தங்கள் எண்ணங்களை எழுத்து வடிவில் வெளிப்படுத்தினர். அவற்றின் தொகுப்பே இந்த நூல்.
இதில் பங்கேற்ற சிறப்புத் தேவையுடைய சிறுவன் சேஜின் தாயார் வீல் இங், “என் மகனுக்கு இத்திட்டத்தில் பங்கேற்பதன் முக்கியத்துவம் இப்போது புரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால், அது சிங்கப்பூர் வரலாற்றின் ஒரு சிறு பங்காக மாறியதை அவன் எதிர்காலத்தில் அறிந்துகொள்வான். இந்நூல், ஒவ்வொரு தனிநபரும் முக்கியமானவர்கள், மதிப்புமிக்கவர்கள் என்று கருதும் இந்த நாட்டின் கருத்தை மெய்ப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது,” என்றார்.